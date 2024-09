Zalewski, ormai è corsa contro il tempo per l’addio dell’esterno giallorosso. Il club spinge verso l’uscita. Pressing totale per la cessione

Ultimo giorno per piazzare Zalewski. E la Roma, secondo il Corriere dello Sport in edicola stamattina, sta spingendo e anche abbastanza forte affinché il giocatore accetti la destinazione. Anche perché, come sappiamo, l’esterno polacco è in scadenza quindi nessuno ha intenzione di perderlo l’anno prossimo a parametro zero.

Ci si aspetta un rilancio del Galatasaray, anche se non è sicuro possa arrivare: dopo aver trovato tutti gli accordi i turchi si sono ritrovati con un rilancio da parte del giocatore che sicuramente non si aspettavano. E adesso aspettano di capire come muoversi. In tutto questo attende anche il club giallorosso, che potrebbe prendere una decisione clamorosa se le cose dovessero saltare.

Zalewski al Galatasaray: pugno duro Roma

Il senso del discorso giallorosso, riportato come detto dal quotidiano in edicola, è questo: o vai adesso, oppure rimani e rinnovi il contratto. Nessuno vuole perdere un potenziale addio di una decina di milioni – euro più, euro meno – la prossima estate. Altrimenti ci potrebbe essere un altro rischio.

Quale? Eccolo spiegato: se le cose non dovessero andare in nessuno dei due modi precedenti, l’ipotesi “di non vedere più Zalewski in campo non sarebbe così remota” si legge testualmente. Insomma, un anno da separati in casa, in poche parole. Ed è anche per questo che il pressing del club al momento è totale per evitare tutti i rischi connessi al possibile salto dell’operazione. Ore caldissime. E nessuna possibilità, al momento, è da escludere. In tutto questo è più netto Il Messaggero, che ha parlato del giocatore sottolineando che, da ieri, è fuori dal progetto.