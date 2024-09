Dal Milan alla Capitale: 20 milioni a gennaio

Emergono novità a dir poco sorprendenti in merito ad un elemento in particolare, che potrebbe abbandonare il Milan di Fonseca già a gennaio

All’interno di una Serie A finalmente competitiva e ricca di potenziali sorprese, è sempre più risicato il tempo utile ad attendere che i talenti più tardivi e discontinui ottengano una costanza utile all’andamento della stagione e, difatti, la gran parte degli allenatori, soprattutto in questo delicata fase iniziale del campionato nostrano, sembrerebbero sensibilmente più inclini a schierare e mantenere in campo quelle che sono le certezze della propria rosa, lasciando in un angolo i talenti inespressi.

È questo il caso soprattutto di quei club in cui le prestazioni sinora collezionate non stanno affatto coincidendo con le aspettative dei tifosi o delle dirigenze occupate nel corso dell’estate a confezionare investimenti di rilievo. In tal senso su tutte spiccano senza dubbio alcuno i contesti di Roma e Milan, nei quali le opache partenze in campionato stanno spingendo Paulo Fonseca e Daniele De Rossi a rifugiarsi nelle proprie certezze.

Ecco che, dunque, alcune delle potenziali scommesse avallate nel corso dell’estate potrebbero clamorosamente sfumare nel giro di qualche settimane, con il mercato invernale pronto a ripulire l’organico dagli errori commessi.

Fonseca snobba Okafor: il Tottenham pronto all’assalto invernale

Addentrandoci nel contesto milanese, ecco che risulta immediatamente stonata l’attuale condizione di Noah Okafor all’interno dell’economia rossonera inaugurata da Paulo Fonseca. Il talentoso attaccante svizzero è stato rapidamente declassato all’interno delle gerarchie dell’allenatore portoghese, a cui, per ora, appare più pronto e utile Tammy Abraham. Non è un caso che, nella delicata e potenzialmente decisiva (quantomeno per il futuro di Fonseca) sfida con il Venezia programmata per stasera alle 20:45, la precedenza sia stata data all’ex centravanti giallorosso, preferito persino alla qualità di Alvaro Morata.

Nel caso di Okafor potrebbe certamente aiutare la rinomata versatilità di un calciatore in grado di ricoprire con particolare disinvoltura sia il ruolo di prima punta che quello di esterno. Tuttavia, anche sulle fasce la concorrenza con Rafa Leao, Christian Pulisic e Samuel Chukwueze potrebbe sancire la definitiva sovrabbondanza in casa rossonera.

Ecco che, secondo quanto riportato da milanlive.it, il Tottenham potrebbe puntare il cartellino dello svizzero già a partire da gennaio, nel tentativo di accaparrarsi un elemento dalle indubbie qualità tecnico-offensive. I londinesi sembrerebbero pronti a sborsare circa 20 milioni di euro più bonus, il che permetterebbe al Milan di capitalizzare su un calciatore sostanzialmente superfluo all’interno della formazione ideale immaginata da Fonseca.