Eurogol, autogol ed espulsione: gli ex Roma fanno subito parlare

Eurogol, autogol ed espulsione. C’è una Roma guidata dal tecnico Daniele De Rossi ed una Roma, composta dagli ex, in giro per il mondo.

Domenica 15 settembre ricomincia il campionato della Roma. Riparte da Genova contro i ragazzi di Alberto Gilardino. Dopo il positivo pareggio conseguito all’Allianz Stadium contro la Juventus la Roma deve conquistare i primi tre punti della stagione 2024-25.

Il pranzo domenicale presenterà pertanto una gustosa portata in più. Alle 12.30 allo Stadio Marassi inizierà la sfida tra rossoblù e giallorossi. Impegno non facile ma occorre che la nuova, ed ambiziosa, Roma costruita per Daniele De Rossi inizi a far pesare la sua qualità. Qualità figlia di un mercato imponente per numero di operazioni complessive. Un mercato che ha arricchito la rosa del tecnico giallorosso. Operazioni che hanno visto approdare a Trigoria giocatori importanti per finanziare l’acquisto dei quali sono state necessarie anche delle cessioni. Alcune di queste non hanno completamente convinto Daniele De Rossi, ma anche il bilancio va salvaguardato.

Eurogol, autogol ed espulsione. Gli ex Roma fanno tutto loro

Pertanto c’è una Roma che è sotto gli occhi di tutti ed una Roma più lontana, sparsa in diversi campionati in giro per il mondo.

E’ la Roma degli ex. Di coloro che l’hanno lasciata, ma non dimenticata. Ed in giro per il mondo gli ex giallorossi fanno il bello ed il cattivo tempo. Non si può infatti considerare positivo l’esordio nella Saudi Pro League di Chris Smalling. Il difensore ex Roma ha realizzato una sfortunata autorete ed in più ha concluso il suo amaro esordio con un’espulsione. La sua squadra, l’Al-Feiha ha perduto la gara per 5-0 ed è ancora a zero punti dopo tre gare di campionato. Tutt’altro impatto quello di Joao Costa all’esordio nel campionato arabo. Una sua splendida rete, realizzata grazie ad un gran sinistro, ha deciso la gara che ha portato alla vittoria per 2-1 la sua compagine, l’Al-Ettifaq. E’ la Roma degli ex. Con volti, e risultati, decisamente diversi.