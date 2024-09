Genoa-Roma, UFFUCIALE: quattro assenze a Marassi

Ecco le ultime sui recuperi e sulle assenze in vista della delicata sfida tra il Genoa di Gilardino e la Roma di De Rossi

La sfida con il Genoa di Alberto Giardino potrebbe divenire già decisiva per definire l’avvenire di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa, non tanto per quanto concernono le misteriose idee dei vertici statunitensi, ma piuttosto per quanto riguarda l’umore del popolo giallorosso in relazione ad una netta discrepanza tra soldi investiti sul mercato e risultati in campo.

Chiudere le prime quattro giornate senza neanche una vittoria potrebbe realmente minare la buona riuscita di una stagione durante la quale iproprietari statunitensi e il nuovo direttore tecnico d’oltralpe hanno realmente ingranato un paio di marce in termini di investimenti e fiducia nei mezzi di DDR.

La lista delle star che popolano l’organico giallorosso è oramai gremita e a De Rossi tocca un compito tutt’altro che scontato, che, tuttavia, carica di ulteriori responsabilità: gestire con efficacia e fermezza un gruppo costellato di campioni o potenziali tali. Pochi minuti fa, inoltre, è giunta l’aggiornamento definitivo in merito ad alcune assenze e recuperi potenzialmente decisivi per l’andamento della sfida.

Gilardino grida all’emergenza: quattro big sono out

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match con la corazzata giallorosso di De Rossi, Alberto Giardino ha manifestato una certa preoccupazione in merito alle condizioni della propria rosa.

L’ex bomber di Fiorentina e Genoa ha infatti confermato l’assenza di Messias, Ankeye, Miretti e Norton-Cuffy, denunciando una grave emergenza in termini numerici. Arriva nel finale una notizia positiva, relativa alle condizioni di Ekuban, che potrebbe partire già dal primo minuti, nella speranza di incidere da subito.