Juve e Inter senza esclusione di colpi: mister 75 milioni arriva gratis

Juventus e Inter senza nessuna esclusione di colpi. Dalla Spagna arriva la notizia bomba: il colpaccio da 75milioni di euro potrebbe spuntare gratis

Nel corso delle ultime stagioni non solo in campo, ma anche sul mercato, ci sono stati degli screzi tra Juventus e Inter. L’ultimo, ad esempio, è stato Cabal del Verona: sembrava ad un passo dal vestirsi di nerazzurro e invece se n’è andato alla corte di Thiago Motta. E poi, lo scorso anno, non possiamo dimenticare il passaggio di Cuadrado da Torino a Milano. Sì, è stato a parametro zero, ma non tutti hanno accettato la scelta del colombiano.

Quest’anno, anche sul campo, la Juventus potrebbe cercare con un rosa del tutto rifondata di mettere un poco di pressione alla truppa di Simone Inzaghi che, non avendo cambiato l’ossatura vincente, parte per lo scudetto con i favori del pronostico. Ma se adesso, almeno i giocatori e il tecnico visto che il calciomercato si è chiuso pensano solamente alla questione pallone, i dirigente, secondo Fichajes.net, stanno iniziando già a pensare a quelli che possono essere i rinforzi per la prossima annata. Ed entrambe ne hanno uno in comune nel mirino.

Juventus e Inter senza esclusione di colpi: nel mirino Van Dijk

Sul sito citato prima si legge testualmente: “Inter e Juventus si posizionano come le principali candidate per ingaggiare Virgil van Dijk una volta scaduto il suo contratto con il Liverpool alla fine di questa stagione. La possibilità che il difensore olandese non rinnovi con i Reds ha fatto scattare un campanello d’allarme in entrambe le big italiane, che vedono un’occasione d’oro per portare uno dei pezzi più ambiti sul mercato”.

Sì, avete letto bene: l’olandese, è nel mirino di Juve e Inter. A 10 mesi dalla scadenza naturale del contratto non ci sono delle novità sul rinnovo, anche se il Liverpool ha comunque l’intenzione di tenerlo. Preso per 75milioni di euro, Van Dijk nelle passate stagioni è stato un vero e proprio muro. E adesso potrebbe salutare la Premier per un trasferimento clamoroso in Italia. Vedremo.