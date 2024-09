Taylor non la smette più, “giallo” da record: caos in Premier League

Taylor non la smette più. In Inghilterra montano le polemiche per il nuovo ‘discutibile’ arbitraggio del fischietto inglese.

In tanti ne farebbero a meno ma senza i direttori di gara non vi sarebbero nemmeno le partite di calcio. Non c’è giornata di campionato che non abbia le sue tradizionali polemiche e discussioni sulle decisioni dei giudici di gara.

Ma le polemiche arbitrali non riguardano soltanto il Bel Paese. In tale ambito si può ben dire che ‘tutto il mondo il paese‘. Anche nel campionato più seguito ed ammirato del mondo, la Premier League, monta la polemica sulle decisioni degli arbitri. Anzi, nel caso del campionato inglese la polemica non coinvolge l’intera categoria, bensì soltanto un suo ‘illustre’ componente: Anthony Taylor. Lo ricordano bene, tra gli altri, i tifosi tedeschi. Il rigore non concesso alla nazionale teutonica nel secondo tempo supplementare della sfida contro la Spagna agli ultimi campionati europei, grida ancora vendetta. La lista di coloro che avrebbero qualcosa da dire al fischietto inglese sembra, però, allungarsi sempre di più.

Taylor non la smette più, 14 cartellini gialli

Perfino nella ‘sua’ Inghilterra c’è chi vorrebbe che attaccasse il fischietto al chiodo. I tifosi Chelsea vogliono fare una petizione per non farlo più arbitrare in Premier League. E non sono i soli.

Un numero destinato ad aumentare ancora dopo la sua ultima direzione. “Anthony Taylor ha mostrato 14 cartellini gialli nella partita Bournemouth-Chelsea, un nuovo record in Premier League“, come ci fa sapere Football Tweet. I social sono infuocati dalle polemiche e dalle critiche rivolte al fischietto inglese dopo l’ennesima direzione ‘discutibile’. C’è chi la prende con più delicatezza: “Una partita nemmeno tanto sporca” e chi invece ritiene di aver assistito ad una sfida che rimarrà nella memoria, ma non certo per lo spettacolo tecnico: “Stasera abbiamo assistito alla storia“. Un tifoso, attaccando Anthony Taylor, ne approfitta per sferrare un duro ‘frontale’ all’intera categoria arbitrale inglese: “Gli arbitri inglesi sono disgustosi“.

C’erano una volta i tifosi italiani che attaccavano gli arbitri…