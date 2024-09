Cagliari-Napoli, lancio di bombe carte e fumogeni: match interrotto

Si sta giocando in questi minuti la gara Cagliari-Napoli che, però, è stata sorpresa per alcuni momenti di tensione.

Archiviata la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, la Serie A è tornata con il quarto turno di campionato. Ci sono stati dei risultati già sorprendenti, come i pareggi di Juve e Roma contro, rispettivamente, Empoli e Genoa.

In questi minuti, invece, allo Stadio Unipol Domus si sta svolgendo la gara tra il Cagliari di Davide Nicola ed il Napoli di Antonio Conte. Il risultato, momentaneamente, è di 0-1 a favore dei partenopei, ma l’evento più importante è stata la sospensione di qualche minuto del match.

Cagliari-Napoli sospesa per alcuni attimi di tensione tra le due tifoserie e per lancio di bombe carta

L’arbitro La Penna, infatti, ha sospeso per qualche minuto la sfida sia per momenti di altissima tensione tra le due tifoserie che per le continue bombe carta lanciate da parte dei tifosi del Cagliari.

La gara è poi ripresa qualche minuto, ma all’Unipol Domus c’è ancora molta tensione.