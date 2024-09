Condizioni meteo avverse, UFFICIALE: partita rinviata

Importanti raffiche di vento hanno creato i presupposti per il rinvio della gara: è stato proprio il club di casa a renderlo noto con un comunicato ufficiale

Dopo la sosta delle Nazionali, i principali campionati sono definitivamente entrati nel vivo. Restando in Serie A, c’è molta attesa per capire quali saranno i nuovi sviluppi della quarta giornata di Serie A che ha già regalato non poche sorprese. Il maltempo, però, può rappresentare un fattore decisivo e causare nuovi, improvvisi colpi di scena.

Sotto questo punto di vista non sono poche le gare in giro per l’Europa che sono state rinviata a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Se si esclude quanto sta succedendo in Olanda, la maggior parte dei rinvii registrati anche nelle serie minori sono da ascrivere a problematiche contingenti. Quanto sta succedendo nel campionato dilettantistico italiano ne è una testimonianza tangibile.

In provincia di Lecco, infatti, è stata rinviata la gara tra Colicoderviese e Chiavennese a causa delle avverse condizioni meteo. Come spiegato dal club gialloblu con una nota apparsa sul proprio profilo Facebook ufficiale, il troppo vento è stato il motivo che ha spinto la Federazione a rinviare il fischio d’inizio della sfida. Per evitare problemi di ordine pubblico e per garantire il regolare svolgimento del match, si è optato per la decisione di non far disputare l’incontro. Vi forniremo ulteriori ragguagli nel caso in cui trapeleranno ulteriori novità in tal senso.