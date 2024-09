Rigore non dato alla Roma, Marelli sentenzia: “Fallo netto su Dybala”

Fallo su Dybala e mancato rigore, le parole di Luca Marelli a Dazn fanno chiarezza. Contatto da fischiare.

Dopo le due settimane di sosta, la squadra di De Rossi riparte da Genova per iniziare un nuovo spezzone di campionato, da affrontare col fine di rimpinguare il bottino totalizzato nelle prime tre giornate. Solo due i punti fin qui realizzati, certamente pochi per una squadra del calibro di quella giallorossa.

L’impegno non era certamente dei più semplici e ha saputo già prima del fischio di inizio regalare attenzioni relative alle scelte di formazione di De Rossi, anche alla luce dei diversi dubbi e delle perplessità legate alle condizioni fisiche di alcuni giocatori. Il primo tempo di Genoa-Roma, ad ogni modo, ha fatto discutere in particolar modo per il presunto fallo di rigore causato da De Winter su Dybala, in occasione della squisita costruzione con Dovbyk.

Alle già iniziali perplessità si sono aggiunte quelle legate all’intervento dell’esperto arbitrale Luca Marelli, che a Dazn ha così commentato l’episodio. “Posizione assolutamente regolare di Dybala e dopo c’è stato un contatto da calcio da rigore. Francamente mi risulta difficile capire il motivo per il quale non sia intervenuto il Var, visto che De Winter ha preso nettamente la gamba sinistra di Dybala prima di prendere il pallone“.