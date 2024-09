Salta il big match con il Milan: lesione UFFICIALE e lungo stop

Per il Milan di Paulo Fonseca, dopo il successo di ieri sera contro il Venezia, sono arrivate nelle notizie che riguardano una squadra rivale.

Dopo aver totalizzato solo due punti nelle prime tre giornate di campionato, il Milan di Paulo Fonseca ha dato finalmente un segnale importante. Ieri sera, infatti, i rossoneri hanno travolto allo Stadio Siro il Venezia allenato da un altro ex allenatore della Roma, ovvero Eusebio Di Francesco.

Il Milan, infatti, ha battuto i lagunari con netto 4-0, chiudendo la pratica già nel corso della prima mezz’ora del primo tempo. Tuttavia, visto il valore dell’avversario di ieri, per dare un commento definitivo sulla squadra agli ordini di Paulo Fonseca bisogna sicuramente aspettare dei test molto più probanti.

A tal proposito, il Milan è atteso da due gare che diranno moltissimo sul prosieguo della stagione. I rossoneri, infatti, giocheranno prima in Champions League contro il Liverpool e poi avranno di fronte a loro in campionato l’Inter campione d’Italia in carica. Tuttavia, prima di queste due gare, bisogna registrare proprio un’assenza per una gara contro il team di Paulo Fonseca.

Real Madrid, Brahim Diaz out tre mesi: il giocatore non ci sarà con il Milan

Come comunicato dallo stesso Real Madrid, infatti, Brahim Diaz sarà fuori per circa tre mesi a causa dell’infortunio al muscolo abduttore capitatogli nel corso del match di ieri contro la Real Sociedad (vinto per 0-2 dagli uomini di Carlo Ancelotti).

Brahim Diaz, dunque, non sfiderà il Milan (sua ex squadra) nella partita di Champions League in programma il prossimo 5 novembre allo Stadio Bernabeu.