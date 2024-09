Annuncio UFFICIALE, si è già operato: torna nel 2025

Giungono aggiornamenti di rilievo in merito agli esiti di una delicata operazione. Comunicati ufficialmente i tempi di recupero

Piove sul bagnato in casa Roma, dove De Rossi, oltre a preoccuparsi per il recente passato fatto di tre punti in quattro partite, deve anche ragionare su come reagire al nefasto infortunio di Alexis Saelemaekers, il quale, a causa della frattura della caviglia destra, sarà costretto in tribuna per svariate settimane.

Nelle scorse ore è infatti giunta la conferma dei timori covati dai sostenitori giallorossi nel corso della serata di ieri, quando il sospetto di una frattura era concreto e incombente. Ora tuttavia è giunta la conferma in merito alle sfortunate condizioni della caviglia del talento belga e, oramai, resta soltanto da capire quando e se il classe ’99 si sottoporrà ad un intervento chirurgico. DDR dovrà dunque porre il proprio sguardo al futuro, per il quale, negli scorsi minuti, è giunto un aggiornamento di rilievo.

Bennacer torna nel 2025: salta la Roma

Per molti la stagione della Roma risulta già compromessa per via dei modesti risultati collezionati nel corso delle prime quattro gare della stagione e degli inaspettati infortuni subiti nelle scorse ore, ma i giallorossi non sono gli unici a vivere un momento di crisi, quantomeno sul tema infortuni. Anche il Milan di Paulo Fonseca – che sabato sera ha risposto alle critiche con una severa vittoria ai danni del Venezia – deve fare i conti con il k.o. di Ismaël Bennacer.

Il talentoso centrocampista rossonero si è infatti sottoposto ad un intervento al gemello mediale del polpaccio e, in seguito alla riuscita dell’operazione, sono stati comunicati i tempi di recupero: ben quattro mesi secondo quanto comunicato ufficialmente dalla società lombarda. Il che significa saltare svariati big match, tra cui, naturalmente, quello della Roma, programmato per la fine di dicembre.