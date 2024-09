Calciomercato Roma, nuovo rinforzo dopo l’infortunio: conferma UFFICIALE

Calciomercato Roma, nuovo rinforzo dopo l’infortunio. La pista è confermata e si potrebbe chiudere già nelle prossime ore. Ecco la situazione

Il mercato non è chiuso. E la Roma, visti gli infortuni, può prendere dagli svincolati. Non solo per quanto riguarda la squadra maschile di Daniele De Rossi, ma anche per la femminile allenata da Spugna.

Souloukou e Bavagnoli (Asromalive.it)

Questa mattina la diagnosi ufficiale dell’infortunio di Lukasova, che si è rotta il legamento crociato in allenamento – secondo stop di questo tipo della stagione dopo quello di Valdezate – ha costretto il duo Bavagnoli-Migliorati a muoversi. Ora, di nomi importanti in giro non ce ne stanno, ma un profilo che la Roma che sta seguendo è venuto fuori proprio in queste ore. Si tratta di una calciatrice della nazionale austriaca che ha avuto un’esperienza in Italia nel Sassuolo. E che al momento è senza squadra.

Calciomercato Roma, Kresche per il dopo Lukasova

Il nome da seguire con molta attenzione è quello di Kresche, che ha già un’esperienza italiana alle spalle, e che potrebbe fare al caso della Roma in questa stagione. La sensazione, visto che non è che ci siano tutti questi prospetti in giro, è che sarà proprio lei la scelta del direttore sportivo giallorosso.

Una Roma che, purtroppo, non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi: due pareggi contro Lazio e Sassuolo nelle prime due uscite e mercoledì l’impegno in Champions League, nell’ultimo preliminare prima della fase a gironi, contro il Servette al Tre Fontane. Una gara d’andata già decisiva e che potrebbe indirizzare la qualificazione. La Roma dell’anno scorso non avrebbe avuto nessuna difficoltà a battere le svizzere, ma quella vista fino ad ora un poco di preoccupazione la mette. Domani comunque è prevista anche la conferenza stampa di Alessandro Spugna che sarà accompagnato da Benedetta Glionna.