Chiuso il colpo dell’anno: Inter-Milan, goduria a targhe alterne

A pochi giorni dal fischio d’inizio del derby della ‘Madonnina’, arriva l’indiscrezione che pone le premesse per un irresistibile effetto domino. Lo scenario

Con la testa rivolta ad una settimana molto importante per l’inizio della propria stagione, l’Inter non ha offerto una prova particolarmente convincente all’U Power Stadium contro il Monza. La scelta di Inzaghi di puntare forte sulle seconde linee non ha funzionato così come la decisione nel finale di gara di gettare nella mischia il tridente ‘pesante’. Con le sfide contro Manchester City e Milan all’orizzonte, però, il tecnico piacentino ha preferito varare un turnover massiccio.

In campionato, infatti, i nerazzurri se la vedranno con i ‘cugini’, ritornati al successo dopo aver travolto in scioltezza il Venezia di Eusebio Di Francesco. Oltre che sul campo, però, le ‘schermaglie’ tra le milanesi potrebbe avere uno sfogo importante anche sul mercato. Almeno indirettamente, infatti, sia il Milan che l’Inter sono direttamente coinvolte dall’ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna. Diverse autorevoli testate iberiche, infatti, danno ormai per fatto l’arrivo al Real Madrid a parametro zero di Alphonso Davies nel corso della prossima estate. Dopo un tira e molla durato non pochi mesi, i Blancos sarebbero riusciti a strappare un pre-accordo con il forte esterno offensivo canadese, con il quale l’intesa era già stata trovata da tempo.

Calciomercato Inter e Milan, Davies-Real Madrid: effetto domino improvviso

Laddove dovesse essere confermata, quest’indiscrezione andrebbe a collocarsi in un orizzonte più ampio tirando in causa proprio le milanesi. Prima di virare con decisione su Alphonso Davies, infatti, il Real Madrid aveva sondato con particolare interesse la situazione riguardante Theo Hernandez, per il cui rinnovo la strada non è ancora in discesa.

Pur avendo effettuato dei sondaggi esplorativi, però, le Merengues non hanno mai affondato il colpo per il ritorno a Madrid dell’esterno francese, optando per una posizione guardinga. La stessa che potrebbe non assumere il Bayern Monaco sul fronte Dimarco. Accostato in tempi e in modi diversi ai bavaresi nei mesi scorsi, l’ex laterale dell’Hellas Verona potrebbe ora rappresentare un’opzione credibile per i tedeschi, alla ricerca di un esterno di spinta in grado di interpretare bene le due fasi di gioco. Da quanto fatto trapelare nella scorsa sessione estiva di calciomercato, l’Inter considera Dimarco uno dei tasselli attorno ai quali far ruotare il progetto tecnico di Inzaghi. Ragion per cui, solo un’offerta irrinunciabile sia al calciatore sia al club meneghino potrebbe creare i presupposti per un addio che al momento sembra configurarsi soltanto come una mera suggestione.