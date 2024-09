È già a Torino: svolta gratis per la Juventus

La sessione di calciomercato estiva è oramai chiusa, ma dei gustosi indizi sembrano suggerire un affare potenzialmente clamoroso in Serie A

Come spesso accade, l’inizio della stagione è giunto come una tempesta in pieno agosto per ribaltare le aspettative che tifosi e appassionati avevano covato nel corso delle settimane del calciomercato. Mentre il Napoli di Conte si gode la temporanea vetta della classifica, l’Inter di Inzaghi e la Juventus di Thiago Motta seguono ad un punto a causa di una serie di passi falsi che in pochi si sarebbero aspettati, soprattutto per quanto riguarda l’oliato e infallibile (o così pareva) meccanismo nerazzurro.

Dal canto suo, anche la Juventus di Motta si ritrova a fare i conti con un frustrante pareggio rimediato ad Empoli e, in vista di una feroce lotta da compiere per conquistare la cima della classifica, giungono delle gustose indiscrezioni relative a dei possibili innesti da accaparrarsi in corso d’opera. Il mercato è ufficialmente chiuso, ma è possibile navigare nell’affascinante mare dei parametri zero, dove galleggiano svariati nomi di rilievo, in attesa di una ciurma a cui unirsi.

Indizio di mercato Juve: l’agente di Martial è a Torino

Nel corso dell’estate, le voci che hanno avvicinato Anthony Martial alla Juventus di Cristiano Giuntoli sono state numerose e insistenti e, secondo quanto riportato da Paolo Paganini, l’agente del talento classe ’95 sarà presente all’Allianz Stadium per assistere al match di Champions tra Juventus e PSV. Un indizio di rilievo, che potrebbe significare non poco in ottica mercato, dato che il jockey offensivo ex United è attualmente alla disperata ricerca di un club a cui fornire il proprio apporto offensivo.

Come noto, si tratta di un calciatore piuttosto discontinuo, in grado tuttavia di sfiorare più volte, nel corso di una controversa carriera, livelli di efficacia e qualità assimilabili a pochi altri calciatori in circolazione. Le sue rinomate qualità, inoltre, sembrerebbero sposarsi a meraviglia con le priorità tecnico-tattiche di Motta, con il quale potrebbe trovare spazio all’interno dell’economia bianconera.