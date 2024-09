Infortunio Saelemaekers, UFFICIALE: domani l’intervento chirurgico

Infortunio Saelemaekers. Arriva l’ufficialità della notizia più temuta. Il calciatore belga, appena arrivato dal Milan, sarà operato.

Non è certo un periodo positivo per la Roma. Tre punti dopo quattro partite potevano bastare a regalare infiniti pensieri a Daniele De Rossi. La saggezza popolare insegna che, però, i guai non arrivano mai da soli.

Ed infatti ecco puntuale un grave infortunio a rendere ancora più cupo il cielo sopra Trigoria. Alexis Saelemaekers, centrocampista belga arrivato in prestito dal Milan, si è infortunato nella gara di Genova contro i rossoblù di Alberto Gilardino. Gli esami a cui si è sottoposto il giocatore della Roma presso il Campus Biomedico hanno evidenziato una frattura composta del malleolo mediale. Per accelerare i tempi di recupero è previsto per domani un intervento chirurgico. La Roma perderà il centrocampista belga per non meno di due mesi. Per Daniele De Rossi probabilmente il peggiore degli imprevisti possibili.

Infortunio Saelemaekers. Rilancio di Zalewski

Momento complicato per il tecnico giallorosso che sembrava immerso nell’abbondanza e che adesso scopre, nuovamente, come la passata stagione, di avere la coperta un po’ corta.

Alexis Saelemaekers non ha perso un solo istante dal suo arrivo a Roma. Da subito si è inserito nei meccanismi tattici del tecnico di Ostia al punto che lo stesso De Rossi lo ha definito come il giocatore più completo che la Roma potesse acquistare. Per almeno due mesi il centrocampista belga non sarà a disposizione. Allora che fare? Nicola Zalewski è fuori dal progetto tecnico della Roma. ma è possibile immaginare un reintegro in rosa dell’esterno polacco per ovviare all’improvvisa emergenza? Una situazione difficilmente ipotizzabile soltanto qualche giorno fa dopo il roboante mercato messo in atto da Florent Ghisolfi. Ora, però, nell’emergenza occorre una soluzione immediata. Domenica 18 settembre allo Stadio Olimpico scende l’Udinese prima in classifica. Dopo i bianconeri della Juventus ecco i bianconeri friulani.

Questa volta, però, il pareggio equivarrebbe ad una sconfitta.