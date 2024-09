Processo top secret e retrocessione: hanno anticipato la sentenza

Processo top secret: la Premier League sta vivendo un momento così per via dei capi d’accusa contro una big. E qualcuno ha anticipato la sentenza

Il Manchester City è sotto processo per via della presunta violazione di 115 regole del Fair Play Finanziario. Si sapeva da un po’ di tempo che, prima o poi, sarebbe arrivato questo momento.

Ma i club di Premier League, che guardano con interesse a tutto quello che potrebbe succedere, secondo quanto riportato in esclusiva da il Telegraph, sarebbero frustati da un fatto: il processo si terrà a porte chiuse e non ci sarà la possibilità di capire l’evolversi della situazione. E questo è un problema per gli altri club del massimo campionato inglese, che sostengono che un processo tenuto in pubblico “porterebbe chiarezza, accuratezza e fungerebbe da controllo e deterrente futuro“. Insomma, sono delle ore davvero delicate che potrebbero decidere, anche, le sorti di una delle squadre più ricche, e forti, del Mondo.

Processo top secret: la sentenza è anticipata

E nella terra dei bookmaker, ovviamente si cominciano a fare delle ipotesi importanti sul futuro del City, tant’è che molti allibratori hanno deciso, appunto, di quotare quella che potrebbe essere una retrocessione clamorosa della squadra di Pep Guardiola.

Le probabilità di un addio alla Premier League sono del 14%. Sì, avete letto bene: la squadra vittoriosa della Premier l’anno scorso rischia così tanto la retrocessione: se venissero confermate le accuse dentro il processo diciamo che si sarebbero davvero pochissime possibilità che tutto possa finire in sordina. Alcuni bookmaker, inoltre, quota a 6 volte la posta la retrocessione. Una quota bassissima, una di quelle che di solite vengono date a quelle formazioni che lottano, e lotteranno, da qui alla fine della stagione per la salvezza. Quindi, nonostante il processo verrà fatto a porte chiuse, c’è chi crede nel possibile e clamoroso ribaltone. Sarebbe davvero una decisione incredibile.