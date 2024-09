Uno squillo per rinascere: tesoretto Roma, l’affare si sblocca così

Uno squillo per rinascere. Il mercato della Roma può ricevere un nuovo positivo impulso da un’operazione chiusa in estate.

Gli effetti del mercato iniziano a farsi sentire. Le prime gare di campionato testano le qualità degli affari andati a buon fine o, almeno, i primi effetti positivi.

Il mercato della Roma è stato caratterizzato da un’importante mole di operazioni che hanno cambiato notevolmente i connotati della rosa giallorossa. Daniele De Rossi è stato accontentato in tutte le sue richieste. I risultati, però, stentano ancora ad arrivare. Tre punti dopo quattro gare non rappresentano esattamente la classifica che De Rossi ed i dirigenti giallorossi immaginavano di avere dopo il primo mini-ciclo di partite. Ma la stagione è appena agli inizi e c’è tutto il tempo per migliorare squadra e classifica. Intanto, però, la Serie A non si ferma e lancia i suoi primi messaggi. Sono le prime ‘sentenze’ post mercato ed una riguarda direttamente la Roma.

Uno squillo per rinascere, Abraham assicura la dote alla Roma

Per settimane il nome di Tammy Abraham è stato in cima alla lista delle uscite in casa Roma. Diverse le trattative intrecciate dal direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi, ma senza esito. Fino alla soluzione che ha accontentato tutti, giocatore e società.

Fino al momento in cui Milan e Roma hanno raggiunto un accordo per lo scambio tra Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham. Un’operazione effettuata con la formula del doppio prestito, senza diritto o obbligo di riscatto. Proprio l’esordio in maglia rossonera dell’attaccante della Roma sembra essere una delle poche note positive di questo inizio di stagione tutt’altro che facile della formazione rossonera guidata da Paulo Fonseca. Tammy Abraham è risultato determinante nella gara di esordio contro la Lazio, nella rete realizzata da Rafa Leo e nella goleada rossonera contro il Venezia di Eusebio Di Francesco in cui ha realizzato la sua prima rete con la maglia del Milan. Sembra proprio che il centravanti inglese abbia già conquistato l’ambiente rossonero. Professionalità e massimo impegno gli hanno assicurato l’immediata integrazione in casa Milan. Ed il Milan sta già valutando la sua permanenza a Milanello. Tammy Abraham è ancora un giocatore della Roma e se il Milan vorrà l’inglese occorrerà che lo acquisti. Accontentando le ‘giuste’ richieste della Roma.