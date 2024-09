Addio Roma già scritto: firma a zero in Serie A

In casa Roma, dopo il pareggio deludente di ieri contro il Genoa, bisogna registrare un addio di calciomercato che, però, era già scritto.

Dopo il weekend, vista la vittoria del Milan contro il Venezia, si può sicuramente dire che la delusione di questo primo scorcio del campionato di Serie A è la Roma. La squadra di Daniele De Rossi, infatti, è scivolata al sedicesimo posto ed ha ben 5 punti di distacco dalla zona Champions League, obiettivo primario di questa stagione.

I Friedkin, proprio per tornare nella massima competizione europea, hanno compiuto un grosso sacrificio economico in sede di campagna acquisti ma, almeno per il momento, i risultati non ci sono. Anzi, la squadra di Daniele De Rossi sembra una lontana parente di quella che ha chiuso ottimamente la stagione scorsa.

La Roma, dunque, è chiamata ad una vittoria nel prossimo turno di campionato, dove sfiderà allo Stadio Olimpico l’Udinese. Tuttavia, prima della gara contro il team friulano, in casa giallorossa bisogna segnalare un addio ‘già scritto”.

Calciomercato Roma, la Fiorentina è sulle tracce di Nicola Zalewski: ecco tutti i dettagli

Come riportato dal portale italiano ‘sportal.it’, infatti, la Fiorentina di Rocco Commisso e di Daniele Pradè sarebbe molto interessata a Nicola Zalewski (messo fuori rosa dai dirigenti della Roma). Il calciatore ha sì rifiutato la corte del Galatasaray, innescando così tantissime polemiche, ma difficilmente rinnoverà il proprio contratto in scadenza.

La Fiorentina, dunque, si starebbe muovendo per cercare di chiudere questo colpo, visto che Nicola Zalewski potrebbe trasferirsi l’anno prossimo da parametro zero. Dopo Edoardo Bove, quindi, il club viola ha messo nel mirino un altro giocatore cresciuto nel settore giovanile della Roma.