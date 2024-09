Bufera Taylor: retrocessione UFFICIALE

Anthony Taylor resta nell’occhio del ciclone dopo il record di ammonizioni fatto registrare in Premier League. Retrocessione ufficiale dopo quanto è accaduto nell’ultimo turno di campionato.

Nell’ultimo turno di Premier League è esploso un nuovo caso intorno all’arbitro Anthony Taylor. Il fischietto britannico, tristemente noto in casa Roma per l’arbitraggio della finale di Europa League contro il Siviglia, è finito per l’ennesima volta al centro delle polemiche arbitrali. Nell’ultima giornata del campionato inglese il direttore di gara è stato designato per la sfida tra Bournemouth e Chelsea. I blues hanno vinto di misura la gara, ma a balzare agli occhi delle statistiche sono state le decisioni disciplinari prese dall’arbitro inglese.

Nella vittoria di misura del Chelsea in casa del Bournemouth è stato registrato il record di cartellini gialli in Premier League. Il direttore di gara Anthony Taylor ha sventolato ben 14 cartellini gialli contro i calciatori in campo, ammonendo anche i due tecnici in panchina. La statistica entra di diritto nella storia del massimo campionato inglese, dove il precedente record era fissato a quota 13 sanzioni nella singola gara. Il primato stabilito dalle scelte disciplinari adottate dal fischietto britannico ha anche portato ad una multa disciplinare per entrambe le squadre.

Taylor nella bufera dopo il record di ammonizioni: retrocessione ufficiale in Inghilterra

E le polemiche scatenate da tifosi e addetti ai lavori in Premier League sembrano aver portato i primi effetti. L’arbitro Anthony Taylor non dirigerà alcuna gara di campionato nel prossimo turno in Inghilterra. Dopo il record di ammonizioni arriva la retrocessione ufficiale per il direttore di gara inglese.

Declassato a quarto uomo, Anthony Taylor sarà infatti il quarto ufficiale sabato 21 settembre in Southampton-Ipswich Town. Il giorno dopo, Taylor sarà di nuovo il quarto ufficiale in Brighton-Nottingham Forest. La serie da record di cartellini gialli vista durante la sfida tra Bournemouth e Chelsea risulta indigesta per il fischietto inglese.