Colpo di scena, è successo di tutto: gara sospesa

Colpo di scena. Il calcio offre ancora una volta una pagina da dimenticare il prima possibile. Ma cosa è accaduto?

Il calcio non smette mai di stupire. Nel bene e nel male. In queste settimane lo sport più amato dagli italiani è pronto a decollare per una stagione che si spera indimenticabile. Come, e più, delle altre.

Il campionato, che pian piano entra nel vivo, dopo la pausa dovuta alle nazionali e con le coppe europee pronte a fare il loro trionfale ingresso con tutto il loro indescrivibile fascino, stanno sempre più accendendo la fantasia dei tifosi. Che sono tutti uguali, a tutte le latitudini. Tutti animati da una smodata passione. Cambiano soltanto i colori. Il resto è tutto uguale. Ma non sempre e non tutti i tifosi gioiscono. Perché vi sono momenti in cui è difficile esultare. In quei casi non conta il campionato in cui si milita. In quei momenti conta soltanto la delusione a causa di una squadra che non trasforma in energie positive sul campo l’affetto che giunge dagli spalti.

Colpo di scena, l’arbitro sospende la gara

La passione sportiva ha dei colori precisi e quei colori si amano a prescindere. Dalla prima squadra fino ai giovanissimi.

Per questo anche una gara Under 15 Nazionale, come quella che si è svolta a Santa Lucia del Mela, in provincia di Messina, tra il Messina ed il Crotone può rappresentare una gara di prestigio. Da vincere. Se invece, come, accaduto, la squadra di casa viene travolta per 0-10, la sconfitta assume i contorni di una disfatta difficile da accettare. Una disfatta che ha, però, una motivazione ben precisa, ed estremamente grave. Il Messina, infatti, è sceso in campo con soli otto giocatori, dal momento che non aveva altri effettivi disponibili. Ad avvio ripresa, a causa di un infortunio accorso ad un giocatore giallorosso, il Messina è rimasto con soli sette giocatori in campo. Situazione che ha costretto il direttore di gara a sospendere la partita dal momento che la formazione giallorossa non aveva in campo il numero minimo di giocatori richiesti dal regolamento.

Questa avvilente situazione ha reso ancor più inaccettabile la pesantissima sconfitta del Messina.