Dybala, annuncio UFFICIALE: “Ci vuole coraggio”

Dybala, annuncio UFFICIALE. Questa estate i tifosi della Roma hanno temuto di perdere il fuoriclasse argentino. Ma l’ex Juve la sua scelta l’ha fatta.

Vi sono giocatori che entrano negli occhi e nel cuore dei tifosi. Uomini e campioni che vengono amati ovunque giochino e qualunque maglia indossino.

Una ristretta cerchia di uomini e campioni alla quale appartiene Paulo Dybala. E’ cresciuto il talento argentino. L’Italia è diventata la sua seconda patria, ma più passa il tempo più il Belpaese insidia Mamma Argentina. Il campione giallorosso si è ormai legato visceralmente al nostro paese e se Torino, e la Juventus, hanno rappresentato una tappa importante della sua vita professionale, Roma, e la Roma, sono diventate la sua vita, tutto incluso. Durante il vorticoso mercato ‘entra ed esci’ organizzato da Florent Ghisolfi, sembrava fosse arrivato il momento dell’addio di Paulo Dybala. L’offerta arrivata dall’Arabia Saudita sembrava irrinunciabile. La tradizionale vagonata di milioni per convincere il fuoriclasse argentino ad approdare sulle bionde dune ed arricchire ulteriormente la Saudi Pro League.

Poi è arrivata la decisione di Paulo Dybala: resto alla Roma. Un calcio ai petrodollari.

Dybala, l’annuncio UFFICIALE che viene da lontano

Un grande talento al centro di una grande nazionale. Il commissario tecnico della selezione argentina, Lionel Scaloni ha parlato di Paulo Dybala. E ne ha dette di cose interessanti.

La convocazione di Paulo Dybala per la gara contro il Cile ripagata con un gol. La leggendaria maglia numero dieci addosso ed un sincero ringraziamento: “Persone come Paulo è difficile trovarle gli saremo eternamente grati per come si è comportato”. L’assenza alla Copa America è ormai un ricordo ma nessun rancore. Il c.t. della nazionale albiceleste si è anche soffermato sulla decisione del campione argentino di restare alla Roma: “È stato molto coraggioso, oggi queste scelte di amore valorizzano ancora di più”. Una scelta che ha sciolto il cuore dei tifosi della Roma e che, se possibile, ha legato ancor di più il fuoriclasse argentino alla capitale ed ai colori giallorossi. Ed ora non resta che il campo. Per nuove magie in giallorosso.