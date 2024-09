La Roma è già un ricordo: “Ecco perché ho firmato”

Nel corso di uno dei suoi ultimi interventi ufficiali, ha svelato dei dettagli importanti che chiamano in causa anche la Roma. Il motivo

Uno dei temi che ha calamitato le maggiori attenzioni in casa Roma nel corso dell’ultima finestra di calciomercato ha riguardato sicuramente le mosse per la difesa. Ad un passo dall’ufficializzare Danso, i giallorossi per causa di forza maggiore sono stati costretti a virare su altri obiettivi. Prima di affondare il colpo per Hummels ed Hermoso, proprio nelle ultime ore di mercato Ghisolfi ha cercato di riannodare i fili del discorso con il Siviglia per Loic Badé.

Nonostante un’offerta da circa 20 milioni di euro, però, gli andalusi hanno rispedito le avances per il difensore francese, a cui hanno rinnovato ufficialmente il contratto fino al 2029. Segnale inequivocabile della volontà del Siviglia di continuare a puntare forte su Badé, considerato un imprescindibile punto di riferimento per il presente e per il futuro. Sul tema è ritornato lo stesso transalpino, che nelle scorse ore ha partecipato ad un incontro con i media dopo aver svolto la seconda seduta di allenamento con il gruppo.

Badé è infatti reduce da un infortunio ormai definitivamente alle spalle. A toccare tutti questi temi è stato il centrale francese, come evidenziato da El Desmarque: “Mi sento molto bene, torno in gruppo e ho ottime sensazioni. Per me è stata una buona notizia rinnovare con il Siviglia. La mia continuità? Qui mi sento bene, ho bisogno di stabilità in un posto in cui mi sento bene. Ecco perché volevo continuare qui”.