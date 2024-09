Accordo tra Roma e Juric: cifre e dettagli del contratto

La Roma ha scelto Ivan Juric come futuro tecnico della prima squadra. Arrivano i primi dettagli anche sul contratto che firmerà l’ex granata

I giallorossi hanno deciso di scaricare Daniele De Rossi questa mattina, con un fulmine a ciel sereno. L’andamento di queste prime giornate ha fatto decidere per l’esonero, alla vigilia di due delicatissime sfide con Udinese e Athletic Bilbao.

La scelta della Roma è arrivata: il nuovo allenatore sarà Ivan Juric. I Friedkin hanno provato a sondare tramite la CEO Lina Souloukou altri nomi, Pioli e Allegri su tutti, ma hanno trovato solo rifiuti. Il primo era già promesso all’Al-Nassr, mentre il secondo non era convinto del progetto che gli era stato paventato. A questo punto si è deciso di virare sull’ex tecnico del Torino, in attesa di un progetto che potesse accontentarlo dopo 3 anni con i granata a buoni livelli.

La Roma ha trovato l’accordo con Juric per guidare la squadra fino al termine della stagione. Sembrerebbe che il contratto sia di un anno con opzione di rinnovo solo in caso di arrivo tra le prime quattro, con conseguente piazzamento in Champions League.

Juric dirigerà l’allenamento delle ore 17: inizia il nuovo corso in casa Roma

Tra l’altro Juric era presente al Tardini di Parma per vedere la sfida contro l’Udinese, guarda caso futura avversaria della Roma domenica prossima allo Stadio Olimpico.

Lo stipendio richiesto da Juric è di circa 2 milioni di euro a stagione, come riportato anche da Eleonora Trotta di calciomercato.it su X. Il tecnico dirigerà l’allenamento di questo pomeriggio alle ore 17. I giocatori avevano già raggiunto Trigoria questa mattina prima di scoprire che la seduta non si sarebbe tenuta. Alla spicciolata hanno tutti fatto ritorno a casa e oggi lavoreranno con il nuovo tecnico.