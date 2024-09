Caso Zalewski: la Roma ha deciso

Caso Zalewski, la Roma ha preso una decisione dopo aver messo fuori dal progetto il giocatore. Oggi scadeva l’istanza presentata dal giocatore

Come vi abbiamo raccontato prima la Roma una decisione su Zalewski l’avrebbe dovuta prendere nella giornata di oggi. Ed ecco che, secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista di Rete Sport, Casano, la società per evitare anche strascichi legali, ha deciso.

“Zalewski oggi torna in gruppo: dovrebbe essere il preludio al rinnovo di contratto. Scelta di opportunità sportiva ed economica visto l’infortunio di Saelemaekers“. Ecco, questa è la prima parte del post su X del giornalista. Quindi oggi l’esterno polacco si allenerà con il resto dei compagni in vista del prossimo match di campionato in programma domenica pomeriggio alle 18 all’Olimpico contro la capolista Udinese.

Caso Zalewski, la decisione della Roma

Ma non è finita qui, ovvio. Perché Zalewski, che ha rifiutato anche il passaggio al Galatasaray, potrebbe anche essere ceduto nel prossimo mercato di gennaio. “Possibile sia una situazione ponte per una sua cessione a gennaio e per un investimento nel ruolo”. Ecco, una soluzione a tamponare l’emergenza per un poco di tempo prima dell’addio che ormai sembrava consumato fino a qualche giorno, prima del ribaltone clamoroso che aveva portato la Roma ad escluderlo dal progetto tecnico.

Ma l’ex Milan Saelemaekers s’è fatto male – ieri è stato operato – e quindi serve un elemento che abbia proprio le caratteristiche del polacco. Un esterno a tutta fascia. E come vi abbiamo anche raccontato noi di Asromalive.it, la situazione sembrava dovesse proprio andare in questo modo.