Caso Zalewski, scatta il countdown: arriva la decisione

Caso Zalewski, dentro la Roma scatta il countdown: ecco la decisione sull’esterno giallorosso che deve arrivare entro oggi. La situazione

Una decisione deve essere presa entro oggi. Zalewski, dopo aver inviato una lettera alla Roma chiedendo di essere riammesso in rosa, attende una risposta da parte del club.

L’istanza, presentata dai legali del giocatore polacco nato a Tivoli, scade infatti oggi come si legge su Il Messaggero in edicola. E le strade sono due, una totalmente diversa dall’altra. O si allena con il gruppo – che torna a sudare dopo il pareggio di Genova e dopo il giorno di riposo concesso ieri da Daniele De Rossi – oppure si potrebbe andare per vie legali.

Caso Zalewski, si decide oggi

In caso contrario, il giocatore, sarebbe pronto a fare vertenza alla Roma prima di andare al Collegio Arbitrale che poi dovrà esprimersi nel merito. Un caso, quello di Zalewski, scoppiato la scorsa settimana dopo il rifiuto del trasferimento al Galatasaray e, prima, del rinnovo contrattuale. Il suo accordo scade alla fine di questa stagione e visto il muro alzato il club aveva deciso di farlo allenare da solo.

Anche a De Rossi, in conferenza stampa, era stato chiesto appunto della situazione. E l’allenatore aveva prontamente risposto che era stata una scelta societaria e che lui si è adeguato ovviamente alle decisioni del club. Insomma, non sapeva cosa rispondere nel dettaglio anche se, aveva confermato una cosa: “Penso che se rinnova potrebbe essere reintegrato“. Al momento nessun accordo per il prolungamento ma solamente queste carte bollate che forse hanno anche un po’ alzato la tensione. Ma la Roma una decisione la deve prendere in fretta, magari parlandone anche con i Friedkin che, come sappiamo, sono in città. Vedremo.