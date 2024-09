Da Tornio a Roma, testa a testa con sorpasso per l’erede di De Rossi

Arriva una clamorosa scelta per sostituire Daniele De Rossi sulla panchina della Roma: un testa a testa che dovrebbe essere stato vinto sul filo di lana

La dirigenza giallorossa sta cercando di individuare il nome giusto per ripartire dopo un avvio tremendo di stagione sul piano dei risultati. Dopo qualche nome sondato (e qualche rifiuto) adesso sembra che sia arrivato il momento dell’ex Torino.

La Roma si è risvegliata con un clamoroso caos legato all’esonero di Daniele De Rossi. L’arrivo dei Friedkin a Trigoria, dopo il deludente pareggio di Genova, aveva fatto presagire qualche decisione importante. Come riportato da tutti i giornali odierni, però, sembrava che la figura del tecnico non fosse in discussione, anzi. Ci si immaginava un pieno sostegno nei confronti del tecnico al quale era stato garantito un contratto di tre anni ad oltre tre milioni di euro netti a stagione.

Invece in mattinata è arrivata la comunicazione ufficiale sul sito istituzionale della società giallorossa, con una modalità che ha ricordato da vicino quanto successo con José Mourinho. La squadra era già negli spogliatoi, pronta per iniziare la seduta di allenamento, mentre all’improvviso si sono ritrovati a rivestirsi e a tornare a casa. De Rossi e il suo staff stavano preparando in campo la seduta, salvo poi essere aggiornati sul da farsi.

Ora resta da capire chi sarà a prendere il posto di DDR, con la delicata sfida contro l’Udinese da preparare per domenica prossima.

Il dopo De Rossi è già scritto: Ivan Juric in vantaggio su Terzic

Tra i nomi che sono circolati in questa mattinata, sembra ce ne siano due in rampa di lancio: il primo è Terzic, il secondo è Juric. Edin Terzic ha guidato il Borussia Dortmund fino alla finale di Champions League lo scorso anno, salvo poi non rinnovare il contratto con i gialloneri e ritrovandosi svincolato. A lui avevano pensato a Trigoria, avviando, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, anche qualche contatto diretto.

Negli ultimi minuti, però, in pole position sembra essere balzato (anche per i numeri dei bookmakers) Ivan Juric. L’ex tecnico del Torino era in attesa di un progetto importante per tornare in panchina, dopo tre anni molto positivi con i granata. Adesso potrebbe trovare l’occasione della carriera proprio nella Capitale. Il fatto di conoscere bene la Serie A può essere un punto a suo favore, visto che c’è da subentrare in corsa in una situazione molto complicata. Tra l’altro il suo agente Beppe Riso è presente a Roma in queste ore e sembra che anche il tecnico sia arrivato per discutere del contratto.

Secondo quanto appreso, Juric era anche al Tardini di Parma per assistere alla sfida tra i padroni di casa e l’Udinese, prossima avversaria della Roma, domenica all’Olimpico.