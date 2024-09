DIRETTA Dall’esonero di De Rossi al sostituto: le ultime da Trigoria | LIVE

La notizia bomba è esplosa poco prima delle 9 di questa mattina: la Roma ha deciso di esonerare Daniele De Rossi dopo il pareggio di Genova

La società, senza nessun preavviso, ha comunicato all’allenatore la propria decisione, quando l’allenamento era già stato impostato in campo a Trigoria. I giocatori hanno lasciato alla spicciolata il centro sportivo in attesa di capire chi sarà il nuovo tecnico.

Risveglio piuttosto brusco in casa Roma, con l’esonero di Daniele De Rossi che ha lasciato tutti di stucco. Alle 9 i Friedkin hanno comunicato al tecnico che non sarà più il responsabile della prima squadra in questa stagione, con una modalità che ha ricordato da vicino quanto successo a gennaio con José Mourinho. Nemmeno il triennale ha tenuto a riparo da brutte sorprese DDR, che ha già abbandonato Trigoria. Resta da capire chi sarà il suo successore, che dovrebbe essere annunciato tra poche ore. Per ora i giocatori hanno fatto ritorno a casa in attesa di nuovi ordini. Pioli e Allegri non sembrano essere in lizza. Ecco tutti gli aggiornamenti in tempo reale:

12.45 – A Juric sarebbe stato proposto un contratto di un anno, fino al giugno 2025, con opzione di rinnovo per un’altra stagione in caso di arrivo in Champions League.

12.00 – Secondo quanto appreso dalla nostra redazione ci sarebbe un solo nome al comando per sostituire Daniele De Rossi. Si tratta dell’ex tecnico del Torino Ivan Juric.

11.48 – Tensioni fuori da Trigoria, un contestatore è stato bloccato dalla polizia e poi è scappato. Sale il clima di contestazione intorno al “Fulvio Bernardini”.

11.20 – Secondo le quote dei bookmakers e quanto riportato dal giornalista di Dazn, Orazio Accomando, il nome forte su cui starebbe puntando la Roma è Ivan Juric, ex allenatore del Torino.

10.35 – Secondo quanto riferito dal sito di Gianluca Di Marzio, non c’è possibilità che Stefano Pioli possa diventare il nuovo allenatore della Roma. Quest’oggi è attesa la firma sul triennale con l’Al-Nassr, da12 milioni a stagione.

10.25 – Secondo quanto appreso dalla nostra redazione uno dei possibili candidati alla panchina giallorossa è Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund. Dopo aver raggiunto la finale di Champions League lo scorso giugno, è rimasto senza contratto ed è attualmente libero.

09.50 – Per sostituire il partente De Rossi ci sono in pole i nomi di Pioli e Sarri, entrambi in cerca di riscatto dopo le ultime stagioni con Milan e Lazio.

09.45 – Il nome di Massimiliano Allegri, riportato anche da alcune radio romane, non sembra essere fattibile per la Roma. Sarebbe proprio l’ex Juventus a non avere intenzione di lanciarsi in questa nuova avventura.

09.00 – Daniele De Rossi è stato ufficialmente esonerato dal ruolo di allenatore della prima squadra della Roma. Il comunicato ufficiale sul sito della società.