La Roma ha scelto il nuovo tecnico: c’è l’annuncio UFFICIALE

La ricerca del nuovo tecnico della Roma potrebbe essere arrivata al capolinea: c’è un annuncio ufficiale che svela le mosse della società

I Friedkin avrebbero scelto un profilo esperto per quanto riguarda il contesto della Serie A. Ci sono da limare gli ultimi dettagli sul contratto, ma ormai non sembrano esserci più dubbi. Anche un collega esce allo scoperto.

La Roma ha deciso di cambiare la guida tecnica con una mossa a dir poco sorprendente. Fino a ieri sembrava che l’arrivo dei Friedkin fosse dovuto semplicemente alla vicinanza di cui la squadra aveva bisogno. De Rossi era da considerarsi saldo nella sua posizione e invece poco prima delle 9 è scattato l’esonero. Nelle ultime ore è scattata la caccia al nome del successore, per capire chi potrà guidare la squadra già a partire dal match contro l’Udinese.

Secondo le ultime indiscrezioni sembra proprio che il nome prescelto sia quello di Ivan Juric, che dovrebbe firmare un contratto fino al giugno del 2025, con un’opzione di rinnovo per un’altra stagione in caso di arrivo tra le prime quattro. La qualificazione alla prossima Champions League sarebbe quindi la conditio sine qua non Juric potrebbe conquistare una riconferma.

Gasperini annuncia Juric alla Roma: la clamorosa dichiarazione

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Beppe Riso, l’agente di Ivan Juric, è già nella Capitale da qualche tempo ed è a colloquio con la dirigenza della Roma. A togliere ogni dubbio su questa trattativa è stato Gian Piero Gasperini, maestro di Juric e impegnato con la sua Atalanta contro l’Arsenal in Champions League.

Come dichiarato in conferenza stampa, alla vigilia del match con i Gunners, il tecnico bergamasco vede Juric già sulla panchina dell’Olimpico.

“Mi dispiace per De Rossi. Auguro il meglio possibile a Juric, anche se questa scelta mi ha sorpreso”. In effetti tutti sono rimasti sorpresi da questo tipo di notizia, anche perché i nomi inizialmente sondati dalla società sarebbero stati altri, con Allegri e Pioli in pole. Entrambi hanno però rifiutato.