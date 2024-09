Roma, Saelemaekers dopo l’operazione: la promessa ai tifosi

Infortuni Roma, Alexis Saelemaekers esce allo scoperto dopo l’operazione chirurgica. Ecco la promessa ai tifosi giallorossi lanciata tramite il proprio profilo Instagram.

Nel giorno dell’esonero di Daniele De Rossi, sollevato dalla panchina della Roma dopo le prime quattro di campionato, arriva il messaggio dell’infortunato Alexis Saelemaekers. L’esterno belga è arrivato in giallorosso nelle ultime battute del calciomercato estivo, nell’ambito dello scambio di prestiti che ha visto Tammy Abraham trasferirsi al Milan. L’esterno belga è stato uno dei protagonisti nella scorsa stagione del Bologna e da dubito ha trovato spazio in campo in giallorosso. Nell’ultima sfida della squadra guidata da De Rossi però si è fermato per un infortunio importante.

L’esterno ex Bologna è finito sotto ai ferri nella giornata di ieri, dopo che gli esami strumentali hanno evidenziato la frattura composta del malleolo mediale. La Roma aveva comunicato nelle scorse ore la riuscita dell’intervento chirurgico effettuato in patria per il calciatore belga. Ed in queste ore è arrivato anche il messaggio dello stesso calciatore, che ha condiviso tramite il proprio profilo Instagram una foto dal lettino dell’operazione chirurgica.

L’esterno appare sorridente, col pollice rivolto verso l’alto. Poi il messaggio a corredo per rassicurare i tifosi: “Grazie per tutti i vostri messaggi. È andato tutto bene! Tornerò più forte di prima! Ci vediamo presto”.