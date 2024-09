Tensione fuori Trigoria: botta e risposta tra Pellegrini e i tifosi

Momenti di tensione fuori dai cancelli di Trigoria nel giorno dell’esonero di Daniele De Rossi. Vivace scambio di battute tra Lorenzo Pellegrini ed i tifosi presenti.

Nella mattinata di oggi, con modalità che hanno ricordato quanto accaduto con José Mourinho, la Roma ha esonerato Daniele De Rossi. L’ex Capitano giallorosso viene sollevato dall’incarico dopo le prime quattro giornate di campionato, dove sono arrivati tre punti e nessuna vittoria. Tanti tifosi hanno espresso la loro contrarietà alla scelta della presidenza Friedkin, anche affiggendo degli adesivi espliciti fuori dal centro sportivo di Trigoria. Non va giù alla piazza giallorossa la decisione

E fuori dai cancelli del Fulvio Bernardini c’è stato un rapido ed acceso scambio di battute tra i tifosi romanisti e Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista e Capitano giallorosso si è fermato in macchina ad ascoltare le proteste dei sostenitori romanisti. I tifosi si sono scagliato contro l’ennesimo esonero del tecnico in casa Roma, addossando le responsabilità ai giocatori in campo. Sull’esterno Pellegrini ha detto: “Non dovete dirlo a me“.