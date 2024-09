Bomba Milan prima del derby: Fonseca è stato già esonerato

Bomba Milan prima del derby: Paulo Fonseca rischia di essere esonerato già prima della stracittadina in programma domenica sera. Situazione bollente

La scelta di Paulo Fonseca è sotto discussione. E praticamente, per i tifosi del Milan, lo è sempre stata. Adesso però gli ultimi risultati hanno messo davvero sulla graticola il tecnico portoghese, che ha iniziato male in campionato, vincendo una sola partita, quella contro il Venezia, e ha fatto peggio in Champions League, cadendo in maniera fragorosa a San Siro contro il Liverpool.

Situazione bollente. E se alcuni pensano e scrivono che il tecnico rischia di essere cacciato dopo il derby, in caso di mancata vittoria, questa mattina Il Giornale in edicola svela quelli che sarebbero i piani imminenti dei rossoneri. Alla fine della sconfitta contro i Reds infatti, a San Siro si è tenuto un vertice con tutti i dirigenti rossoneri presenti. Ed è venuto fuori qualcosa di clamoroso.

Bomba Milan prima del derby: cacciano subito Fonseca

Sarebbe maturata l’ipotesi di cacciare Fonseca già prima del derby di domenica sera. Con i colloqui per il successore del portoghese che sarebbero già partiti. Si parla infatti di Terzic – ex Borussia Dortmund, accostato alla Roma prima dell’inizio dell’era Juric – e di Allegri, che rimane più di una ipotesi sul tavolo. L’ex Juventus quindi potrebbe tornare velocemente in corsa, su una panchina che conosce già e sopra la quale ha vinto pure uno scudetto.

E in tutto questo ci si mettono anche i bookmaker. Sì, perché gli analisti della GodBet, infatti, dal proprio palinsesto hanno tolto la possibilità di scommettere su un possibile esonero di Fonseca nello spazio delle prossime ore. Quindi è quasi dato per fatto un avvicendamento in panchina che si potrebbe consumare già prima del previsto. Un Milan in crisi, che evidentemente ha sbagliato la scelta in estate e che quindi è pronto subito a correre ai ripari. Sfida a due tra Terzic e Allegri.