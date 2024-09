Roma, che caos a Trigoria: è uscito allo scoperto

Un nuovo epidosio si aggiunge alla disorientante confusione attualmente in vigore al centro sportivo Fulvio Bernardini

Le ultime ore hanno sostanzialmente dato vita ad una rivolta tra le strade della città eterna, dove il popolo giallorosso sta animatamente manifestando il proprio dissenso nei conforti della condotta della famiglia Friedkin e della dirigenza dell’AS Roma.

Emblematico in tal senso l’appostamento di alcuni fedeli tifosi giallorossi sotto casa di Daniele De Rossi – nel pieno centro della capitale -, i quali hanno esplicitato con vigore la propria vicinanza a colui che è ormai l’ex allenatore della Roma.

Se fino a poche ore fa ci ritrovavamo a discutere di una Roma ancora in fase di assestamento, ora, con il frettoloso approdo di Ivan Juric a poche ore dalla sfida con l’Udinese, ci sembra più appropriato paragonare il contesto giallorosso ad un frullatore in avaria, all’interno del quale certezze e promesse vengono frantumate in pochi istanti.

Difficile in tal senso immaginare l’umore all’interno dello spogliatoio, dove i numerosi nuovi arrivati staranno certamente riflettendo in merito alla sorprendente precarietà del contesto da poco sposato. In realtà, un indizio sulle impressioni di uno dei nomi più altisonanti approdati a Roma nelle scorse settimane ci è stato fornito direttamente dal calciatore in questione, il quale ha fatto trapelare attraverso i social le proprie sensazioni in merito al caos scatenatosi a Trigoria.

Esonero De Rossi: Hummels dice la sua sui social

Mats Hummels, attraverso una storia di Instagram, ha espresso implicitamente (ma neanche così tanto) la confusione derivante dall’esonero di Daniele De Rossi, il quale avrà certamente rappresentato una delle varie motivazioni che hanno convinto l’ex capitano del Borussia Dortmund a sposare il progetto Roma.

Sui social Hummels ha infatti postato una propria foto con una scritta in sovrimpressione: “Crazy start”, seguita da una faccina a metà tra la perplessità e l’imbarazzo. Una reazione più che legittima per un veterano del calcio che, nonostante l’esperienza decennale, si è trovato disorientato di fronte a sviluppi interni al limite della schizofrenia dirigenziale.