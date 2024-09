Roma senza pace: esami rinviati e rebus rientro dopo l’infortunio

Roma senza pace: esami rinviati dopo l’infortunio e il rientro adesso diventa un rebus. Ecco quando il giocatore si sottoporrà alla risonanza magnetica

Al momento è l’oggetto misterioso del mercato della Roma. Non per colpa sua, ovviamente, ma per quell’infortunio che lo ha costretto ai box ormai da quasi un mese. Era il 25 agosto quando Enzo Le Fée si è fatto male nella gara contro l’Empoli. Da quel momento in poi niente campo.

E ieri, secondo quanto riportato da Il Romanista, erano previsti ulteriori esami dopo l’elongazione al ginocchio destro. Il centrocampista francese, arrivato nel corso dell’estate e scelto da Ghisolfi, è ancora in attesa di potersi allenare con i compagni. Ma ieri, comunque, non si è sottoposto a nessuna risonanza magnetica.

Roma senza pace: oggi esami per Le Fée

L’esame infatti è stato rimandato al pomeriggio di oggi. Ieri dalle parti di Trigoria è successo di tutto, con l’esonero di De Rossi mentre lo stesso stava preparando la seduta mattutina, e l’arrivo di Juric, che nel pomeriggio ha diretto il suo primo allenamento.

Le Fée oggi pomeriggio, comunque, sarà al Campus Biomedico per cercare di capire quali sono i tempi di recupero e soprattutto se nel corso già di questi ultimi giorni della settimana potrà iniziare a lavorare con il resto dei compagni e mettersi a disposizione del nuovo tecnico. Insomma, anche per capire che tipo di giocatore è visto che s’è visto pochissimo nel corso delle prime uscite. Vedremo, e ovviamente appena ci saranno delle novità sulla questione vi terremo informati.