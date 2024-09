Sospetta violazione delle regole di bilancio: retrocessione decisiva

Sospetta violazione delle regole di bilancio. La Premier League ha deciso da tempo di affrontare il problema in maniera drastica. Così come saranno drastiche le possibili conseguenze.

La Premier League osserva con attenzione, e motivata preoccupazione, quanto sta accadendo al suo interno. Ha avuto inizio lunedì 16 settembre 2024 quello che, non troppo esageratamente per le inimmaginabili conseguenze che potrebbe comportare, è stato definito ‘il processo del secolo‘.

Alla sbarra il Manchester City, il club da quattro anni consecutive vincitore della Premier League. L’accusa è gravissima: 115 capi d’imputazione nei confronti dei Cityzens per presunta violazione di svariate norme finanziarie. Si passa dalle sponsorizzazioni gonfiate a pagamenti in nero. Tra questi anche quelli a Roberto Mancini, nel 2012. Una vicenda che va avanti da oltre un anno e mezzo ma che, a breve, potrebbe mutare completamente la Premier League, e non solo. Diversi i possibili scenari che potrebbero travolgere il Manchester City in caso di condanna. Si parte da una mega penalizzazione alla possibile retrocessione fino all’espulsione dalla Premier League.

Il calcio inglese ha deciso da tempo di mettere i conti in ordine e di punire chi ha barato truccando i bilanci.

Sospetta violazione delle regole di bilancio. Il Leicester sotto attacco

E se il Manchester City è l’inarrivabile punta dell’iceberg, vi sono anche altre società che devono ‘regolare’ i loro conti. Tra questi vi è il Leicester.

Il club inglese era stato accusato dalla Premier League di aver violato le norme di profittabilità e sostenibilità. La lega inglese, però, ha visto respinta la sua accusa da una commissione indipendente che ha dimostrato l’innocenza dei Foxes. La tesi vincente della difesa si è basata sul fatto che la scorsa estate il Leicester non era un club della Premier League quando ha presentato i suoi conti per la stagione 2022-23 e questo a causa della precedente retrocessione. Ora, però, è la English Football League ad accusare il Leicester per presunta violazione delle norme di profittabilità e sostenibilità (PSR). Il Leicester ha finora evitato la penalizzazione che ha invece toccato l’Everton ed il Nottingham Forest ma l’EFL vuole andare fino in fondo e non si fermerà fino a quando anche il Leicester non avrà ‘saldato’ il suo conto con la giustizia.