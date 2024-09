Calciomercato Roma, qualità e corsa: la prima ‘firma’ di Juric

La scelta della Roma di puntare su Juric potrebbe contribuire ad esaltare le sue qualità, riscrivendo un altro finale alla sua esperienza in giallorosso

Smaltito lo choc che ha fatto seguito all’ufficialità dell’esonero di Daniele De Rossi, la nuova Roma di Ivan Juric comincia a prendere forma. Dopo aver apposto la firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi fino al 2025 con opzione per un’altra stagione, l’ex tecnico del Torino sta capitalizzando le ore trascorse a Trigoria per conoscere al meglio la sua squadra.

Sebbene ci sia attesa per capire quale possa essere la prima veste tattica della Roma sotto la gestione Juric, alla luce delle tante stagioni in cui il neo tecnico giallorosso ha allenato altre compagini di Serie A, è possibile desumere qualche punto strutturale. A cominciare dal passaggio in pianta stabile alla difesa a tre, vero e proprio marchio di fabbrica di uno degli ‘allievi’ di Gasperini. Soprattutto alla guida di Torino ed Hellas Verona, infatti, Juric ha fatto del gioco sugli esterni uno dei punti di forza delle sue squadre. Oltre a ‘plasmare’ calciatori duttili e bravi ad interpretare al meglio le diverse fasi di gioco, Juric è stato in grado anche di esaltare le qualità offensive di alcuni suoi esterni. A cominciare da Bellanova, ma non solo.

Calciomercato Roma, bivio El Shaarawy in ottica rinnovo

Proprio il riferimento all’attuale ‘freccia’ dell’Atalanta – vecchio pallino della Roma – ci permette di affrontare nuovamente il tema mercato. Nei prossimi mesi, infatti, uno dei temi che calamiterà l’attenzione mediatica in casa Roma riguarderà la questione rinnovi.

In quest’ottica, ad esempio, occhio all’evolvere della situazione El Shaarawy. L’esterno offensivo, che con il tempo ha fatto della poliedricità uno dei suoi tratti caratterizzanti, ha tutte le carte in regola per inserirsi con efficacia negli schemi di Juric. E chissà che, laddove dovesse mettersi in proprio con una stagione importante, per il ‘Faraone’ non possano schiudersi piste importanti in ottica rinnovo. A tal proposito, ricordiamo che El Shaarawy è legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2025; un dettaglio tutt’altro che trascurabile, che inevitabilmente chiama in causa l’evolvere di una stagione di cruciale importanza per la possibile permanenza dell’ex Milan nella Capitale.