Esonero Fonseca: un altro ex Juve al posto di Allegri

L’esonero di Paulo Fonseca è sempre più vicino e probabile: per sostituirlo è pronto un ex juventino, ma non Massimiliano Allegri

Il tecnico portoghese si gioca tutte le sue carte nel derby contro l’Inter. Dopo la sconfitta in Champions League contro il Liverpool è arrivato il momento di reagire o la sua avventura a Milano è già terminata.

Come De Rossi anche Fonseca è in bilico. Pochi giorni fa la sua posizione sembrava essere più compromessa di quella del romanista, poi però la decisione dei Friekdin ha colto tutti in controtempo. L’esonero di DDR ha lasciato spazio ad un certo malumore a Trigoria per i tifosi giallorossi. Al contrario a Milanello sarebbero quasi tutti contenti dell’allontanamento dell’attuale tecnico, considerato non all’altezza della situazione. La sconfitta nell’esordio della nuova Champions League contro il Liverpool, ha fatto scattare una durissima contestazione a San Siro. I 5 punti in 4 giornate non possono bastare ad un piazza molto ambiziosa, che sperava di poter lottare per lo Scudetto in questa stagione.

Ibrahimovic, Moncada e Furlani si stanno già adoperando per capire chi poter prendere in caso di tracollo nel derby. Diversi profili sarebbero già stati sondati, alcuni già noti, altri insospettabili, come David Moyes, ultimo nome aggiunto alla lista di recente. La proprietà preferirebbe un nome più adatto al campionato italiano e magari pronto a invertire la marcia anche a campionato in corso.

Girandola di nomi al posto di Fonseca: per i bookmakers il favorito resta Maurizio Sarri

Secondo quanto riportato dal sito Sisal.it, i bookmakers hanno le idee chiare su chi sarà il tecnico del Milan dopo il 25 dicembre. La deadline di Natale, con il solito claim di mangiare o meno il panettone, è un turning point da tenere in considerazione. Le quote vedono in pole position la permanenza di Fonseca, bancato a 2.75, ma tra i “nuovi tecnici” spicca il nome di Maurizio Sarri. L’ex allenatore della Lazio viene quotato 4.00 volte la posta ed è il primo della lista.

Subito alle sue spalle c’è un nome che era stato contattato anche dalla Roma, salvo rifiutare cordialmente. Parliamo di Edin Terzic che ha condotto il Borussia Dortmund alla scorsa finale di Champions League. La suo quota è 5.00, davanti a quella di Tudor (6.00). Più staccati invece due grandi profili come quello di Allegri (7.50) e Tuchel (9.00). Sulla stessa linea del tedesco ex Chelsea e Bayern Monaco anche Daniele Bonera, che attualmente guida il Milan Futuro in Serie C.