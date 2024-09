Alluvione in Emilia Romagna, UFFICIALE: rinviate le partite del week end

Il comunicato ufficiale ha reso noto il rinvio delle gare del weekend: fugati gli ultimi dubbi. Di seguito la nota definitiva

La Serie A sta per entrare definitivamente nel vivo, con le gare della quarta giornata che potrebbero ridisegnare in modo più concreto le gerarchie soprattutto al vertice. Tuttavia, a calamitare l’attenzione mediatica in queste ore è anche e soprattutto il maltempo, che ha colpito soprattutto la Romagna.

A distanza di un anno e mezzo dall’ultimo analogo episodio in Emilia-Romagna, la Regione ha firmato lo stato di emergenza. Dalla tromba marina a Rimini all’allagamento di Lugo: non sono poche le città che stanno facendo fronte ad una situazione di allerta rossa. Ragion per cui, anche il calcio è costretto a fermarsi. Ricordiamo che già il match di Champions League del Bologna per diverse ore era finito sotto la lente di ingrandimento delle autorità competenti. Di conseguenza, la notizia di qualche minuto fa era già nell’aria e aspettava soltanto di essere ufficializzata.

Rinvio delle gare di campionato nelle leghe dilettantistiche: arriva il comunicato ufficiale

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, infatti, la Federazione Italiano Giuoco Calcio – riferita alla Lega Nazionale Dilettanti – ha deciso di rinviare tutte le partite in programma nella giornata di sabato, domenica e lunedì. Dall’Eccellenza alla Terza Categoria, compresi alcuni match delle giovanili. Ecco il comunicato ufficiale:

“Attese la situazione di maltempo continuativo sulla zona dell’Emilia Romagna, in special modo nelle provincie di Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini; atteso lo stato di allerta rossa avvenuto nei giorni del 18-19-20 settembre 2024 emanato dalle autorità regionali competenti (…) si dispone il Rinvio d’ufficio di tutte le gare del 21-22-23 settembre 2024 di competenza delle Delegazioni Territoriali di Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena, Rimini; il Rinvio d’ufficio a data da destinarsi di tutte le gare di competenza regionale del week-end 21, 22, 23 settembre 2024 riguardanti i seguenti Campionati Dilettante, giovanile e Calcio a 5: Eccellenza Girone B, Promozione Gironi C-D, Prima Categoria Gironi F-G-H Under 19 Elite Girone C, Under 19 Regionale D, E, Under 18 Regionale Girone C, Calcio a 5 Serie C2 Girone B, Under 17 Regionale Girone C, Under 16 Regionale Girone C-D, Under 15 Regionale Girone C-D (…)”.