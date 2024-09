Calciomercato Roma, nuovo acquisto UFFICIALE

Calciomercato Roma. Sembra proprio non avere mai fine la campagna acquisti della società giallorossa. Ecco, infatti, un nuovo nome.

Ciascuna società è formata da diverse componenti. Ciascuna la sua peculiarità, il suo staff, la sua squadra che rappresentano, ciascuna a suo modo, la società di appartenenza. Prima squadra, seconda squadra, l’intero settore giovanile con i suoi vari e strutturati livelli.

E poi la novità più bella di questi ultimi anni: le formazioni di calcio femminile. Anche in Italia, finalmente, il movimento ha preso sempre più piede perché sempre più società investono nelle giovani calciatrici. Dalla Roma alla Lazio, dalla Juventus al Milan, dall’Inter al Napoli tutti i più grandi club italiani hanno una formazione di calcio femminile. La Roma, anche in questo ambito, è in prima linea. E nel momento in cui la prima squadra sta vivendo un momento di delicato passaggio dopo l’esonero di Daniele De Rossi, l’As Roma è ben lieta di accogliere a Trigoria una giovane calciatrice.

Calciomercato Roma, arriva Isabella Kresche

E’ l’ultimo grande acquisto in casa Roma. Proviene dalla formazione Sassuolo femminile, lì dove ha giocato le sue ultime due stagioni e dove ha rubato gli occhi ai dirigenti della società capitolina. Che non ci ha pensato due volte e ha deciso poi di portarla a Roma.

Isabella Kresche, classe 1998, è il nuovo portiere della Roma ed è la quarta giocatrice austriaca a vestire la divisa giallorossa. Nel suo palmares spiccano i cinque scudetti e le quattro coppe d’Austria vinte con la formazione del St.Polten. Nazionale austriaca, Isabella Kresche, ha scelto di indossare la maglia numero 30. Accanto ad una Roma di uomini con i musi lunghi e non poco preoccupati, ecco spuntare il sorriso di Isabella Kresche. La Roma femminile prova ad iniettare all’interno dell’intero ambiente giallorosso allegria ed ottimismo in vista del prosieguo della stagione.

Non si sa ancora se potrà bastare alla Roma di Ivan Juric per battere l’Udinese in campionato, ma si può considerare senza dubbio un buon inizio. Sicuramente lo è per la Roma Femminile.