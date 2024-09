Calciomercato Roma, primo rinforzo per Juric: firma entro martedì

Calciomercato Roma. La società giallorossa ha messo alle porte De Rossi e scelto Juric. In arrivo il primo acquisto per il tecnico croato.

Martedì, con l’ufficialità dell’esonero di Daniele De Rossi è iniziato, ufficialmente, il dopo-De Rossi. Il volto è quello di Ivan Juric che ha il compito, complicato, di fare uscire la Roma più che dalle secche della classifica, dallo stato conflittuale interno che sta marchiando il suo complicato inizio di stagione.

Spetta al tecnico ex Toro provare ad invertire la rotta e riemettere la barra dritta. L’Udinese non sarà un avversario facile ma una vittoria riporterebbe un minimo di serenità all’intero ambiente. Per i tifosi della Roma occorrerà molto tempo per mettere in un angolo il ricordo di Daniele De Rossi tecnico della Roma. Per accelerare il processo occorrerebbe un’immediata inversione di tendenza. Una Roma che iniziasse a conseguire un filotto di risultati utili, soprattutto vittorie, che farebbe dimenticare più in fretta il ‘volatile’ passaggio dell’ex Capitan Futuro alla guida dei giallorossi.

Considerate complessivamente le condizioni di partenza di Juric si tratterebbe di un’autentica impresa.

Calciomercato Roma: arriva Djidji

La Roma che ha esonerato De Rossi vuole provare a rendere meno complicato il lavoro del nuovo tecnico. Società giallorossa nuovamente sul mercato per portare un volto nuovo a Trigoria.

Per Ivan Juric è in arrivo un ulteriore rinforzo in difesa dopo gli ultimi acquisti di Hermoso e Hummels. Come ci informa Annalisa Ferrante entro la giornata di martedì la Roma dovrebbe chiudere l’accordo con il centrale francese Lévy Koffi Djidji, classe 1992, ex giocatore del Torino. Un profilo che Juric conosce molto bene per averlo avuto durante la sua esperienza sulla panchina granata. Attualmente Lévy Koffi Djidji è svincolato dopo aver chiuso il suo rapporto con il Torino alla naturale scadenza del suo contratto, il 30 giugno 2024.

Un altro difensore per la Roma. Un altro tassello da inserire in un organico che deve provare a risalire la china.