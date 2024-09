Esonero De Rossi e caos Roma, c’è la decisone immediata che coinvolge Lina Soulokou. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Momento delicato e difficile quello che sta attualmente contraddistinguendo il mondo Roma, certamente non solo per motivi legati al campo. I soli tre punti ottenuti con De Rossi in panchina hanno nel corso di questa settimana condotto la proprietà a ponderare l’inattesa e pesante decisione di esonerare lo storico numero 16, sollevando polemiche coinvolgenti soprattutto il CEO greco, che ha attirato le principali riserve da parte dei tifosi della Roma.

Proprio a tal proposito, dunque, non possono passare inosservate le ultime notizie emerse da Androkonos, che ha riferito aggiornamenti di non poco conto rispetto alla decisione altrettanto importante ed emblematica della Roma. Lina Souloukou, stando a quanto si legge, è stata, infatti, posta sotto protezione.

Secondo quanto appreso dalla su citata fonte, alla CEO della Roma è stato assegnato un servizio di sicurezza, in seguito delle crescenti tensioni e degli attacchi sempre più intensi, le autorità di sicurezza di Roma hanno deciso di attivare una misura di tutela nei confronti della dirigente.

La Souloukou è stata bersagliata da critiche pesanti, sia sui social che nelle strade della città, dove sono apparsi slogan e scritte contro di lei. Un esempio significativo è lo striscione esposto all’esterno del centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, con la frase “DDR mare di Roma… Lina il male di Roma!”. Inoltre, adesivi di protesta contro la proprietà americana sono stati affissi in diversi punti della Capitale.

Secondo fonti interne, la general manager è sotto tutela da circa 48 ore. Anche i suoi figli, di 3 e 8 anni, sono stati coinvolti in questa situazione, con misure di scorta per accompagnarli a scuola.