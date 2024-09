Colpaccio da 50 milioni: nerazzurri scippati a gennaio

Colpaccio da 50 milioni. Il mercato, apparentemente chiuso, in realtà regala quotidianamente scenari magnifici. E possibili.

La nuova stagione sta già dando i primi responsi. Ormai bastano quattro, cinque gare tra campionato e Champions League per emettere le prime sentenze e far montare le prime ansie ai direttori sportivi.

L’attaccante che non segna, il difensore che non ‘chiude’ in maniera adeguata, il portiere che non offre le necessarie garanzie e tanti altri piccoli grandi problemi quasi inevitabili quando la nuova annata sta muovendo i suoi primi passi. Nei grandi club, italiani e non soltanto, non vi è però il tempo necessario per attendere che il gioco, ed i giocatori, vadano in perfetta armonia. Ed allora, appena concluso il mercato estivo, si inizia a pensare già alla finestra di mercato di gennaio. Sessione di gennaio non a caso definita anche come ‘mercato di riparazione’. E già qualcuno ci sta pensando seriamente. Il Manchester United ha sempre gli occhi sul mercato. Sarà per via delle enormi possibilità finanziarie a disposizione, sia anche perché, spesso, ha sbagliato i propri acquisti. Il prossimo obiettivo dei Red Devils è, però, di grande qualità.

Colpaccio da 50 milioni. Arriva Ederson

Il Manchester United lo ha seguito, ed inseguito, già in estate. Ora, però, il Manchester United vuole riprovare ad acquistare Ederson, il 25enne centrocampista brasiliano dell’Atalanta.

La società orobica è bottega carissima. L’estenuante trattativa tra Atalanta e Juventus per Teun Koopmeiners è lì a dimostrarlo. I Red Devils non hanno problemi ad investire anche se per Ederson potrebbero non bastare 50 milioni di euro. Il mercato di gennaio, infatti, non sempre permette la chiusura di importanti trattative ma se il club inglese vorrà tentare di chiudere l’affare Ederson con l’Atalanta dovrà, necessariamente, alzare ulteriormente la posta. Senza sottovalutare il fatto che sul centrocampista brasiliano di Gian Piero Gasperini si sono posati gli occhi anche del Barcellona e del Newcastle.