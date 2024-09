Corriere dello Sport, tensione tra Pellegrini e club: cosa è successo

La Roma giocherà domani contro la sorprendente Udinese, ma prima ci sono delle novità che riguardano Pellegrini.

Dopo una settimana ricca di tensione, la Roma è attesa dalla gara di domani dello Stadio Olimpico contro la sorprendente Udinese. Quest’ultima, al netto che dopo la vittoria del Torino di ieri sera non è più la capolista della Serie A, è sicuramente la sorpresa di queste prime giornate di campionato.

La gara di domani contro l’Udinese, dunque, promette di non essere assolutamente facile per la Roma di Ivan Juric. Il tecnico croato, che da mercoledì scorso ha preso il posto di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa , ha infatti di fronte a sé un match davvero pericoloso, anche a causa della forte contestazione attesa allo Stadio Olimpico.

In queste ore, infatti, si sono succeduti vari annunci da parte della tifoseria giallorossa con i quali hanno comunicato che faranno una forte contestazione nei confronti della proprietà della Roma. Tuttavia, in attesa della conferenza stampa di oggi, bisogna segnalare un’indiscrezione che riguarda Lorenzo Pellegrini ( tra i giocatori più criticati dai tifosi capitolini).

Roma, momenti di tensione tra Pellegrini e la società: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano il ‘Corriere dello Sport’, infatti, il capitano della Roma avrebbe avuto dei momenti di tensione con la società. L’esonero di Daniele De Rossi ha davvero spiazzato Lorenzo Pellegrini, il quale ha sia chiesto spiegazioni su questa decisione di esonerare il tecnico che il suo reintegro.

Al centrocampista, inoltre, non sarebbe andato giù il fatto che i Friedkin non l’abbiano chiamato lunedì scorso per sapere se la squadra fosse con Daniele De Rossi. La proprietà statunitense, di fatto, avrebbe interpellato sei giocatori ( tra cui Dybala e Paredes) tra questi , però, non ci sarebbero né il capitano e né il vice capitano. Lo stesso Pellegrini avrebbe ribadito alla società la sua forte contrarietà per questo modo di agire.