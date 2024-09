Fuga da Roma e offerta Everton: l’ombra araba dietro i Friedkin

In casa Roma, prima della sfida contro l’Udinese, bisogna registrare delle grosse novità che riguardano i Friedkin.

Questi ultimi giorni, ovviamente, sono stati davvero molto caldi in casa Roma. Dopo il gol del pareggio subito da De Winter nei secondi finali della sfida del Marassi contro il Genoa di Gilardino, infatti, la squadra giallorossa ha vissuto delle ore davvero delicate, soprattutto da quando è stato annunciato l’esonero di Daniele De Rossi.

I Friedkin, infatti, sono stati molto criticati per aver deciso di cambiare allenatore dopo appena quattro giornate e, soprattutto, dopo un prolungamento contrattuale dit tre anni di qualche settimana fa. Al posto di Daniele De Rossi, dunque, la proprietà statunitense ha deciso di chiamare di Ivan Juric.

L’ex allenatore del Torino ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League (obiettivo assoluto da raggiungere per i Friedkin). Il percorso sulla panchina giallorossa, dunque di Ivan Juric inizierà domani allo Stadio Olimpico contro la sorprendente Udinese, ma prima bisogna registrare delle novità che riguardano proprio la famiglia statunitense.

I Friedkin attendono un’offerta araba per vendere la Roma: l’interesse per l’Everton è ancora vivo

Come riportato dal quotidiano italiano ‘La Repubblica’, dopo aver esonerato De Rossi ed ingaggiato Ivan Juric come nuovo tecnico, i Friedkin non ci saranno domani allo Stadio Olimpico per la sfida con l’Udinese visto che, dopo questa ‘toccata e fuga’, hanno già lasciato la Capitale.

I Friedkin, di fatto, sembra che non abbiano più voglia di essere i proprietari della Roma, viste le voci che riguardano sia un loro possibile nuovo tentativo nell’acquisire l’Everton che quelle che sottolineano la loro intenzione di aspettare un’offerta araba per vendere il club giallorosso. Nel frattempo, i tifosi romanisti sono pronti ad una contestazione durissima nel corso della sfida di domani contro l’Udinese.