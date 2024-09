Infortunio choc in Serie A: compagni disperati

Un giocatore importante della Serie A si è gravemente infortunato durante la quinta giornata di campionato. Rischia di rimanere fuori molto a lungo

I compagni si sono subito disperati nel vederlo a terra. La smorfia di dolore ha lasciato subito intendere come si trattasse di qualcosa davvero grave. I tempi di recupero sono ancora da stabilire, ma la sua stagione rischia di essere già terminata.

La trasferta di Genova è stata decisiva in casa Roma per l’esonero di Daniele De Rossi. Il pareggio arrivato in extremis, con la firma di De Winter, ha scombussolato tutti i piani. Ovviamente l’allontanamento dell’ex centrocampista non è dovuta solo ai risultati, ma di certo con una vittoria sarebbe stato molto più difficile vederlo lontano da Trigoria. Tra quelli che hanno permesso a Gilardino di cambiare il match nel secondo tempo c’è Ruslan Malinovskyi, centrocampista di qualità che per un pomeriggio sembrava essere tornato quello di Bergamo. L’ucraino ha fatto il bello e il cattivo tempo nell’ultimo scampolo di gara, mettendo lo zampino in quasi tutte le azioni del Grifone.

Per lui e per i rossoblu è arrivata però una terribile notizia proprio in questi minuti. Durante il match del sabato pomeriggio, in corso di svolgimento contro il Venezia, Malinovskyi si è gravemente infortunato, ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Grave infortunio per Malinovskyi: il centrocampista del Genoa portato in ospedale

Ruslan Malinovskyi è partito titolare contro i lagunari allenati da Eusebio Di Francesco. All’inizio della ripresa, però, ha subito un gravissimo infortunio alla caviglia, che lo ha costretto ad uscire in barella dal campo. Dopo aver lasciato il campo è stato trasportato presso l’ospedale civile di Venezia, dove verrà sottoposto in questi minuti a tutti gli accertamenti del caso, per capire la reale entità dell’infortunio capitatogli.

Malinovksyi è caduto a terra dopo un intervento in chiusura in area di rigore e immediatamente ha iniziato ad urlare, con una smorfia di dolore che non lasciava presagire nulla di buono. La barella lo ha portato fuori dal rettangolo verde con il pubblico che applaudiva, sperando non si tratti di una frattura troppo complicata. La sua stagione rischia di essere già finita in anticipo.