Infortunio e annuncio UFFICIALE: Roma nel mirino

Infortunio e Roma a rischio, annuncio ufficiale prima della sfida con Ivan Juric. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

In casa Roma regna un’aria non proprio felicissima, frutto del licenziamento improvviso di Daniele De Rossi, che ha lasciato il segno in modo non poco veemente tra le fila giallorosse. La Roma, ora guidata dal croato Ivan Juric, ha, però, adesso anche il compito di rialzarsi. Spetta a lui far dimenticare, con i risultati, il peso lasciato dal suo predecessore.

La sfida di domani contro la capolista Udinese sarà il primo banco di prova per dare segnali di ripresa. Juric, consapevole che pochi giorni non possono bastare per fare miracoli, ha immediatamente richiesto maggiore intensità negli allenamenti. Se la Roma di De Rossi sembrava correre a cento all’ora, ora deve davvero tornare a farlo sul campo, soprattutto in vista dell’Europa League che incombe.

Infortunio Nico Williams, annuncio ufficiale Valverde

Nel frattempo, proprio a proposito degli imminenti impegni europei, vanno segnalati gli ultimi aggiornamenti in casa Athletic Bilbao, in vista della gara inaugurale di Europa League, in programma giovedì prossimo.

Nico Williams è reduce da un infortunio alla caviglia sinistra, rimediato contro il Leganés e rispetto al quale ha parlato Valeverde in queste ore, a ridosso della sfida con il Celta Vigo, per la quale l’esterno non ha ancora recuperato. A tal proposito, così l’allenatore della prossima avversaria europea della Roma. “Nico si sta riprendendo dalla botta contro il Leganes, vedremo se potrà farcela contro la Roma. Berchiche ha un sovraccarico, non si è allenato con il gruppo né ieri né oggi, per questo non è in lista. Nico è un giocatore fondamentale per noi, vorremmo che ci fosse, ma abbiamo dei calciatori per sostituirlo. Ha preso un colpo e qualcosa si è mosso. Pensiamo di poterlo recuperare in breve tempo