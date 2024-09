L’esonero di De Rossi costa caro alla Roma: non era mai successo

La scelta di esonerare Daniele De Rossi, oltre a fortissime polemiche, ha portato con sé un’altra brutta notizia per la Roma.

Questi ultimi giorni sono stati davvero molto intensi in casa Roma. Dopo il pari contro il Genoa, infatti, i Friedkin hanno deciso di compiere una avvicendamento in panchina tra Daniele De Rossi ed Ivan Juric.

All’ex capitano della Roma, di fatto, è costato caro un inizio di campionato davvero avaro di risultati ed una posizione di classifica davvero deficitaria, ovvero il sedicesimo posto. Tra l’altro, secondo più indiscrezioni, ci sarebbe stato più di qualche ‘dissapore’ tra lo stesso Daniele De Rossi e qualche membro della società.

La decisione di esonerare l’ex capitano giallorosso, soprattutto le modalità in cui è stato, ha fatto scatenare la rabbia dei tifosi della Roma. I sostenitori giallorossi, di fatto, hanno subito protestato fortemente contro questa scelta dei Friedkin di esonerare Daniele De Rossi. Tuttavia, oltre altre critiche, l’addio all’ex centrocampista ha portato con sé un’altra brutta notizia per i proprietari statunitensi del club capitolino.

Roma, settore ospiti a disposizione dei tifosi giallorossi è rimasto invenduto: i dettagli

A poco più di 24 ore dall’inizio della sfida contro l’Udinese, come si evince dal sito ufficiale della Roma, il settore ospiti messo in vendita per i tifosi capitolini è rimasto praticamente invenduto. Mentre l’ultima volta, esattamente per Roma-Empoli, i sostenitori giallorossi hanno esaurito questo settore in pochissime ore.

Anche le altre volte, considerando anche la gestione Mourinho, il settore ospiti è stato sempre occupato totalmente dai tifosi giallorossi quando avevano l’occasione di poter prendere questi biglietti in più rispetto alla solita disponibilità. Tuttavia, almeno per il momento, anche altri settori dello Stadio Olimpico non sono ancora sold out: dalla Tribuna Tevere centrale, passando per la Tribuna Monte Mario laterale, ed alcuni posti laterali in Curva Sud.