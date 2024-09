Roma-Udinese, UFFICIALE: i convocati di Ivan Juric

Roma-Udinese, ufficiale: arriva la decisione di Ivan Juric in vista della gara di esordio sulla panchina giallorossa. Ecco i convocati per domani.

La Roma, in questo inizio di stagione tumultuoso, non ha ancora potuto mettere in campo la sua formazione ideale, soprattutto alla luce delle delicate e complicate dinamiche di mercato, alle quali si sono aggiunte le ormai canoniche problematiche di natura fisica che hanno fin qui impedito ai giallorossi di poter contare su una rosa pressoché completa e profonda.

C’è, intanto, curiosità circa le possibili scelte tecnico tattiche di Ivan Juric, che nella conferenza di presentazione alla stampa nella giornata odierna ha toccato tutta una serie di punti che hanno lasciato intendere come si vada verso una conferma di quei dettami che lo hanno visto sempre adoperare uno schieramento a tre. Convinto di poter usufruire contemporaneamente di Dybala e Soulé, Juric aveva parlato anche del caso Zalewski, ancora in continuo divenire e certamente prossimo al poter regalare aggiornamenti prossimamente.

Intanto, in questi minuti, arriva l’ufficialità circa i convocati per la partita di domani con l’Udinese. Questi i giocatori scelti dal nuovo allenatore della Roma per la sfida ai friulani. https://x.com/OfficialASRoma/status/1837571818888008142