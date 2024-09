Dybala e Juric, alleanza per la Roma

La Roma giocherà quest’oggi contro l’Udinese, ma prima bisogna registraer un’allenza tra Ivan Juric e Paulo Dybala.

Dopo aver pareggiato per 1-1 contro il Genoa di Alberto Gilardino allo Stadio Marassi, la Roma è pronta per scendere di nuovo in campo. Tuttavia, dal match contro il team ligure a quello di oggi contro la sorprendente Udinese sono ‘capitate’ un po’ di cose tra le fila della squadra giallorossa.

Mercoledì scorso, sorprendendo tutti, i Friedkin hanno deciso di esonerare Daniele De Rossi. Quest’ultimo, di fatto, ha pagato sia i tre punti totalizzati nelle prime quattro giornate che qualche contrasto con la dirigenza. Al posto dell’ex capitano giallorosso, la proprietà statunitense ha chiamato Ivan Juric.

Il tecnico croato, dunque, è chiamato a risollevare una squadra che, dopo i tanti milioni di euro investiti nell’ultima campagna acquisti estiva, deve assolutamente cercare di ottenere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Proprio per raggiungere questo obiettivo così importante, di fatto, Ivan Juric si affiderà a Paulo Dybala.

Roma, allenza tra tra Juric e Dybala per risollevare le squadre giallorossa: ecco tutti i dettagli

Come riportato dal quotidiano sportivo il ‘Corriere dello ‘Sport’, infatti, i due si sono ritrovati dopo 12 anni, ovvero quando il tecnico croato era il vice di Gasperini ai tempi del Palermo. Mentre ora entrambi hanno l’assoluto obiettivo di risollevare la Roma.

Proprio per questo motivo Ivan Juric e Paulo Dybala hanno stipulato una sorta di alleanza per cercare di raggiungere l’obiettivo della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I tifosi della Roma, nel frattempo, sperano che i frutti di questo patto tra i due si inizino a vedere a partire già da oggi contro l’Udinese.