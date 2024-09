Erede Souloukou, spunta il grande ex: i Friedkin tornano a Roma

La Roma si riscatta sul campo dopo una settimana decisamente turbolenta. Dall’esonero di De Rossi, alla protesta dello stadio Olimpico, passando per l’addio ufficiale a Lina Souloukou. Ecco le ultime sull’erede della manager greca.

La settimana più lunga in casa Roma si chiude con la prima vittoria stagionale, arrivata allo stadio Olimpico contro l’Udinese. Ivan Juric bagna con la vittoria il debutto sulla panchina giallorossa, tre punti che non sono bastati a spegnere le proteste della tifoseria romanista. A scatenare la contestazione, organizzata dalla Curva Sud oggi pomeriggio, nei confronti della società è stato l’esonero di Daniele De Rossi. Nella giornata di oggi poi sono arrivate le dimissioni ufficiali di Lina Souloukou, che lascia la posizione di CEO nel club guidato dalla famiglia statunitense dei Friedkin.

I proprietari della Roma avevano lasciato la Capitale prima del debutto di Ivan Juric da tecnico, ma ora sono attesi nuovamente in Italia a stretto giro di posta. Perché il casting per trovare l’erede della manager greca è già partito e sono tante le piste accostate alla lista dei desideri della presidenza Friedkin. Formalmente al posto dell’ex Olympiacos, secondo quanto scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, subentrerà il segretario generale Maurizio Lombardo, in attesa di una più potente figura dirigenziale.

Casting per l’erede di Souloukou, c’è anche il grande ex: a Roma tornano i Friedkin

E tra le piste accostate alla società giallorossa, secondo il quotidiano sportivo, c’è anche il profilo del grande ex Zibì Boniek. Oltre all’ex attaccante c’è la traccia che porta all’ex Ad giallorosso Umberto Gandini, attuale presidente della Lega di Basket ex dirigente storico del Milan.

Gandini è stato anche ex dirigente storico del Milan e, a proposito di rossoneri, ci sarebbe anche il profilo di Zvonimir Boban nel mirino della Roma. Non è esclusa poi una soluzione a sorpresa adottata dalla proprietà Friedkin che nei prossimi giorni dovrebbe tornare in Italia per risolvere questa delicata questione in casa giallorossa.