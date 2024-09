Roma sotto la Curva Sud al triplice fischio: reazione infuocata

In un clima di protesta la Roma trova i primi tre punti della stagione allo stadio Olimpico. Dopo la vittoria la squadra giallorossa è andata a salutare la Curva Sud, ecco la reazione di fuoco.

Buona la prima per la Roma di Ivan Juric, che al debutto sulla panchina giallorossa trova i primi tre punti della nuova stagione. Nel sonoro 3-0 dello stadio Olimpico inflitto all’Udinese è stato decisivo Artem Dovbyk. Clima surreale nello stadio casalingo della squadra giallorossa, con la Curva Sud che è entrata nell’impianto sportivo dopo i primi 30 minuti. L’oggetto della protesta è quanto accaduto a Daniele De Rossi, esonerato quattro giorni fa dalla società giallorossa. Quest’oggi poi sono arrivate anche le dimissioni di Lina Souloukou, ad evidenziare quanto critico sia il momento intorno al club guidato dalla famiglia Friedkin.

Lo stadio Olimpico ha messo in atto una protesta importante durante Roma-Udinese. Il settore della Curva Sud ha contestato la decisione di esonerare Daniele De Rossi nei giorni scorsi. Le vicende intorno alla proprietà statunitense della Roma hanno visto nelle scorse anche l’addio ufficiale alla CEO giallorossa, Lina Souloukou. Nonostante la contestazione che ha visto il settore più caldo dello stadio Olimpico restare fuori la prima mezz’ora di gara, la Roma ha strappato i tre punti contro la squadra friulana. Ma la Curva Sud non perdona la partenza di stagione a bassi ritmi per i calciatori giallorossi, che al termine della gara sono stati accompagnati dai fischi del settore nonostante i primi tre punti conquistati.